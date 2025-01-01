Россияне атаковали Украину дронами и в новогоднюю ночь: сколько удалось сбить

"Шахеды" запускали по четырем направлениям

В новогоднюю ночь 1 января российские войска в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. Защитникам неба удалось уничтожить 63 вражеских дрона.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. Так, с 20.30 31 декабря до утра следующего дня враг запустил по Украине 111 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники других типов по направлениям Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск и Крым.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:30 подтверждено избиение 63 беспилотников в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях.

Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 46 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны, еще два улетели в Россию и Беларусь.

Напомним, 1 января россияне атаковали Украину десятками беспилотников, атака продолжалась и с утра. В частности, под ударами был Киев, раздавались взрывы, работала ПВО, вследствие вражеской атаки есть разрушение. Известно о шести пострадавших, еще одна женщина спасена из-под завалов.

Корреспондент Телеграфа Ян Доброносов побывал на месте происшествия и показал, как сейчас выглядит дом в Печерском районе.