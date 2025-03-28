Настоящий ад: появились первые видео момента и последствий удара по Днепру

Видеокадры уже распространяются по сети

Вечером в пятницу, 28 марта, российские дроны-камикадзе типа "шахед" атаковали одно из самых известных развлекательных заведений Днепра — гостинично-ресторанный комплекс Bartolomeo. В результате удара начался сильный пожар, очевидцы описывают ситуацию как "настоящий ад".

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы и пользователи соцсетей, публикующие первые видео с места происшествия.

На кадрах зафиксирован момент удара дрона по зданию по улице Набережная Победы, 9Б. После взрыва сооружение охватило пламя, густой дым поднялся над правобережной частью города, он был виден даже с левого берега.

Обратите внимание, в видеоматериале присутствует нецензурная лексика!

Очевидцы снимают горящий ресторан с улицы и изнутри, говоря, что в момент атаки в заведении находились люди.

22:34 По данным Днепропетровской ОВА, в больницу доставили четырех раненых. Масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе. Кроме того, горят многоэтажки и частные дома. Спасательные службы уже работают на местах.

Напомним, "Телеграф" сообщал, какой вид к попаданию выглядел "Bartolomeo" — одно из самых известных заведений Днепра с гостиницей, ресторанами, концертными площадками и пляжной зоной.