Потемкинский дворец, переживший более двух веков исторических потрясений, войн и трансформаций, сегодня снова поврежден

В городе Днепр русские обстрелы повредили один из старейших и важнейших архитектурных памятников – Потемкинский дворец. Это здание, построенное в конце XVIII века по проекту выдающегося архитектора Ивана Старова, имеет богатую историю и сегодня является важным культурным объектом города.

Дворец выполнен в стиле классицизма с шестиколонным портиком и огромным главным фасадом длиной около 121 метра. Активист Дмитрий Перов сообщил, что российские шахеды попали прямо в здание.

История Дворца

Дворец расположен в центральном парке им. Т.Г. Шевченко, где когда-то был сад отставного запорожского есаула Лазаря Глобы. Князь Потемкин выкупил эту территорию за 3000 рублей для строительства дворца, который должен стать резиденцией генерал-губернатора Новороссийского наместничества. Строительство продолжалось с 1787 по 1790 г. под руководством архитектора Ивана Старова, который также разработал первый генеральный план города Екатеринослава.

В 1790 году вокруг дворца британский садовник В. Гульд создал роскошный сад в английском стиле с редкими растениями и оранжереями. Дворец был частью общей композиции города, рядом со стенами Преображенского собора, и имел огромный центральный зал, поддерживаемый двенадцатью колоннами. Существует легенда о подземном ходе от дворца к Днепру, который мог использоваться для быстрого перемещения или защиты князя Потемкина.

Потемкинский дворец никогда не посещал князь Потемкин, поскольку умер в 1791 году до завершения строительства. После его смерти дворец постепенно пришел в упадок и только в конце 1830-х годов Николай I подарил его местному дворянству, которое провело частичную реставрацию здания.

В 30-х годах XIX века вопрос о реконструкции Потемкинского дворца уже стал неотложным из-за ужасного состояния здания. Крыши не было, колонны стояли полуразрушенные, а внутренняя покраска помещений исчезла полностью. Из-за отсутствия средств в Екатеринославской казне для содержания роскошного сооружения дворец был перестроен в более скромном виде. Благодаря финансовой поддержке мецената-промышленника Александра Николаевича Поля, во дворце был размещен губернский музей. Позже здесь проводилось дворянское собрание, а некоторое время здание использовалось как постоялый двор для духовных лиц, посещавших Преображенский собор.

В 1918 году дворец стал первым корпусом Екатеринославского университета, на открытии которого выступала актриса немого кино Вера Холодная. Во время Второй мировой войны дворец был серьезно поврежден. В 1952 году его восстановили архитекторы А.А. Баранский, С. Глушков и инженер А. Мучник. После обновления он стал первым межвузовским Дворцом культуры студентов и в 1961 году получил имя Юрия Гагарина.

Современность

В 1985 году Дворец студентов был закрыт на реконструкцию, длившуюся семь лет. В 1993 году обновленный дворец снова открыл свои двери для молодежи. Теперь это центр культуры и духовности, где проводятся многочисленные мероприятия для студентов.

Сегодня здесь находится Дворец студентов ДНУ им. Олеся Гончара. Во дворце также находятся галерея "Гетманы Украины" и Музей Днепропетровского национального университета.

Потемкинский дворец остается важным историческим наследием, объединяющим преподавателей и студентов разных поколений. Несмотря на многочисленные испытания, он продолжает являться символом культурного наследия города Днепр.

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