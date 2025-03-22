Почти не узнать: как выглядела набережная в Днепре до строительства гостиницы "Парус"

Набережная изменилась до неузнаваемости

Города меняются со временем: появляются новые здания, перестраиваются улицы, исчезают старые постройки. Иногда сложно представить, каким было то или иное место до масштабных изменений. Ранее мы рассказывали о появлении гостиницы "Парус" в Днепре – самом известном долгострое города. Теперь "Телеграф" предлагает узнать, как выглядела набережная до появления этого легендарного недостроя.

Набережная Днепра – одна из самых длинных в Европе. Сегодня это популярное место отдыха, прогулок и городских мероприятий. Однако еще несколько десятилетий назад пейзаж набережной выглядел иначе. Там, где сейчас стоит бетонный остов "Паруса", когда-то простиралось открытое пространство с широкой береговой линией. Старые снимки набережной опубликовал dnepr.info.

До начала строительства гостиницы в 1975 году этот участок набережной был обустроен, но имел совершенно другой облик. Здесь не возвышался огромный каркас из бетона, а открывался вид на реку. Вдоль берега тянулись прогулочные дорожки, встречались зелёные зоны с деревьями и цветниками. Горожане приходили сюда, чтобы насладиться свежим воздухом, посидеть на лавочках или полюбоваться закатом над водой. В теплые дни здесь можно было увидеть рыбаков, а зимой – детей, катающихся на санках.

Строительство "Паруса" стало амбициозным проектом. Предполагалось, что гостиница станет не только местом размещения для почти тысячи гостей, но и центром притяжения – с ресторанами, магазинами, парикмахерскими и даже кегельбанами.

Однако после нескольких лет активных работ процесс замедлился, а затем и вовсе остановился. В результате набережная изменила свой облик, но так и не получила того, что задумывали архитекторы.

Сегодня, глядя на старые фотографии, можно увидеть, насколько просторной и уютной была эта часть города до появления недостроенного гиганта. Возможно, в будущем этот участок набережной станет местом притяжения, но уже в новом формате.