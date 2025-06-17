Урожаю быть! В центре Днепра растут помидоры в самом неожиданном месте (видео)

Видео разлетелось по сети

Из-за майских заморозков украинцы волновались за урожай в этом году. Но в Днепре за это точно не стоит беспокоиться — посреди города выросли помидоры в обычной клумбе.

Видео показал местный телеграм-канал "Труха Днепр". В социальных сетях ролик набирает популярность.

Пользователи отметили, что необычную "грядку" с томатами посадили в центре города, на улице Европейской — рядом с проезжей частью и тротуаром.

Просмотрев видео, люди начали шутить, что это будут овощи "на закуску". Другие пользователи заметили, что "лучше пусть помидоры, чем сорняк" будут расти на клумбах города.

Одна из читательниц канала написала, что практика выращивания овощей в клумбах – это очень даже "по-европейски".

"Это по-европейски. В Швеции это нормально выращивать овощи в клумбах", — прокомментировала она.

Некоторые днепряне предполагают, что на видео может быть не улица Европейская, как пишут, "не тот интерьер".

Напомним, жительница Киевской области опубликовала видео в TikTok. Она зафиксировала, как ее агроволокно из-за сильного ветра сорвалось с земли и полетело прямо на линии электропередач.

Видео сопровождается хитом Натальи Могилевской "Оторваться от земли", что придало ироничности ситуации. Подпись к видео была не менее забавной: "Если вы увидите, что что-то летает в небе, не бойтесь, то мое агроволокно оторвалось от земли".

Ранее "Телеграф" писал, что в харьковском трамвае заметили неожиданного хищного пассажира. В сети прокомментировали инцидент.