В харьковском трамвае заметили неожиданного хищного пассажира (видео)

В сети прокомментировали инцидент

В Харькове пассажиры трамвая стали свидетелями необычного происшествия – вместе с людьми в салоне ехала настоящая сова. Пернатая пассажирка сидела спокойно возле своего владельца и разглядывала вокруг, вызывая удивление и улыбки у пассажиров.

Видео с курьезной поездкой птицы быстро разлетелось соцсетями. Пользователи просто в восторге.

В комментариях под видео харьковчане с юмором пишут: "Остановка 9 и 3/4".

Комментаторы отмечают, что это не сова, а филин — самый крупный представитель рода совевидных.

Для справки:

Сова — это хищная птица, которая относится к ряду совевидных. Совы имеют большие глаза, расположенные спереди, что обеспечивает им чудесное зрение во тьме. Они активны преимущественно ночью, охотятся на мелких грызунов, птиц, насекомых. Совы почти бесшумно летают благодаря особому строению перьев, которые помогают им оставаться незаметными для добычи.

Филин – один из крупнейших представителей семьи совиных. Это массивная птица с большими "ушками" (пучками перьев на голове) и громким, характерным криком, который и дал ему название. В Украине самым известным является филин обыкновенный (Bubo bubo).

Совы, в частности филина, нередко привлекают внимание экзотичностью и необычной внешностью, поэтому их иногда держат как домашних любимцев.

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