Укр

Девушка в Киеве выгуливала необычного любимца на поводке. Курьез попал на видео

Автор
Татьяна Крутякова
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На Оболони девушка выгуливала черную свинью на поводке Новость обновлена 17 мая 2025, 18:01
На Оболони девушка выгуливала черную свинью на поводке. Фото Коллаж "Телеграфа"

Такую картину увидели в Киеве

В Киеве во дворе одного из жилых массивов была замечена интересная картина. Ведь девушка на поводке выгуливала не собачку или кошечку, а настоящую черную свинью.

Соответствующее видео уже было опубликовано в сети. Отмечается, что необычный домашний любимец был замечен на Оболони.

"Ничего необычного, просто утренняя прогулка с кабанчиком на Оболони", — говорится в сообщении.

На видео видно, как девушка на розовом поводке выгуливает маленькую чёрную свинью. Вероятнее это декоративный поросенок, однако он еще не очень большой. Впоследствии животное может вырасти до 50 кг и за ним будет трудно ухаживать.

Заметим, что на видео поросенок ведет себя довольно вежливо и не пугается людей, поэтому вероятно такие прогулки совершаются не впервые. Однако для столицы иметь за домашнего любимца черную свинью редкость.

Однако украинцы все чаще заводят необычных любимцев. К примеру, в киевском метро недавно заметили гуся на имя Марта. Как оказалось, ее хозяин возле станции продает фрукты и овощи, а птицу берет с собой, чтобы она не скучала дома. Гуска, гуляющая по станции метро в Киеве изрядно удивила сеть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что утки заблудились в Тернополе и гуляли по улицам города. Курьезный момент уже попал на видео.

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#Киев #Оболонь #Курьез #Свинья