Погодные аномалии угрожают урожаю: какие регионы Украины больше всего пострадали

Весенняя непогода поставила под угрозу сбор урожая в ключевых аграрных регионах Украины

Весенняя погода в Украине в этом году оказалась чрезвычайно изменчивой и неблагоприятной для сельскохозяйственных культур. Пришедшие в самый критический для растений период цветения заморозки нанесли существенный ущерб во многих регионах.

Об этом "Телеграфу" рассказал владелец СООО "Энограй" Руслан Голуб. По его словам, негативные последствия погодных аномалий почувствовали на себе все области страны, однако наиболее серьезный ущерб пришелся на западные области.

"Заморозки были по всей Украине — у кого больше, у кого меньше, но запад Украины — там раньше цветения — они больше пострадали", — рассказал аграрий.

Он также отметил, что значительные потери урожая зафиксированы на территориях, где весенние морозы пришли в критический для растений период цветения. Это касается и неоккупированных районов Херсона, Правобережья Херсонской области, а также Николаевщины и Запорожья. "Больше пострадали те регионы, где цветение было раньше", — добавил Голуб.

Следовательно, весенняя непогода поставила под угрозу сбор урожая в ключевых аграрных регионах Украины. Фермеры надеются на дальнейшую стабилизацию погодных условий, но в настоящее время оценка убытков продолжается, и она может оказаться значительной.

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