Урожаю бути! У центрі Дніпра ростуть помідори у найнесподіванішому місці (відео)

Відео розлетілося мережею

Через травневі заморозки українці боялися за врожай у цьому році. Але у Дніпрі за це точно не варто хвилюватися — посеред міста виросли помідори у звичайній клумбі.

Відео показав місцевий телеграм-канал "Труха Дніпро". У соціальних мережах ролик набирає популярності.

Користувачі зауважили, що незвичну "грядку" з томатами посадили в центрі міста, на вулиці Європейська — поруч із проїжджою частиною та тротуаром.

Переглянувши відео, люди почали жартувати, що то будуть овочі "на закуску". Інші користувачі зауважили, що "краще хай помідори, ніж бур'ян" ростиме на клумбах міста.

Одна із читачок каналу написала, що практика вирощування овочів у клумбах — це дуже навіть "по-європейськи".

"Це по-європейськи. У Швеції це нормально вирощувати овочі у клумбах", — прокоментувала вона.

Дехто з дніпрян припускає, що на відео може бути не вулиця Європейська, як пишуть, "не той інтер'єр".

Нагадуємо, мешканка Київської області опублікувала відео у TikTok. Вона зафіксувала, як її агроволокно через сильний вітер зірвалося із землі та полетіло просто на лінії електропередач.

Відео супроводжується хітом Наталі Могилевської "Відірватись від землі", що додало іронічності ситуації. Підпис до відео був не менш кумедним: "Якщо ви побачите що щось літає в небі, не бійтеся, то моє агроволокно відірвалось від землі".

Раніше "Телеграф" писав, що в харківському трамваї помітили несподіваного хижого пасажира. У мережі прокоментували інцидент.