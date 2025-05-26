"Телекоптеры": полтавские подростки выгуливали на улице необычного "питомца" (курьезное видео)

Питомец ребят удивил многих

В Полтаве подростки выгуливали необычного "питомца" на улице и прославились на всю Украину. Курьезное видео прямо сейчас облетает сеть.

Его публикуют местные паблики. "Питомцем", которого выгуливали парни, оказался, на удивление многих, старенький телевизор. Его за поводок кабель питания тащили по улице прямо посреди дня. Такое курьезное "шоу" не оставило безразличным украинцев, которые принялись комментировать соответствующее видео.

Кто-то отнесся с юмором к выгулу телевизора, а кто-то с пониманием, предположив, что парни не веселятся, а просто хотят заработать денег, сдав хлам в пункт приема. Но были и комментаторы, которые подвергли ребят критике, посчитав, поведение подростков "неприемлимым".

Напомним, ранее мы писали о том, что сети вирусится видео из тренажерного зала, где мужчина удивил всех своей многозадачностью. Этот момент заставил смеяться тысячи пользователей.

Также "Телеграф" писал о том, что в сети завирусилось достаточно провокационное и смешное видео о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.