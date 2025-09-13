Тайны "лягушачьего" особняка: что скрывает старинный дом с химерами в Днепре (фото)

Здесь располагался детский дом, госпиталь, институт металлургии, а впоследствии – Приднепровский научный центр

Посреди Днепра стоит один из самых загадочных и легендарных домов города — так называемый "Дом с лягушками". Эта архитектурная достопримечательность, несмотря на потери прежней роскоши, по-прежнему привлекает туристов и ценителей мистики благодаря своим причудливым формам, легендам и удивительным декоративным деталям.

"Телеграф" рассказывает об этом месте. Найти это здание можно по адресу: ул. Писаржевского, 5.

Этот дом был построен в 1912 году швейцарцем Эмилем Вюрглером, одним из самых богатых жителей тогдашнего Екатеринослава. Владелец почти не принимал гостей, жил уединенно, что еще больше подпитывало слухи о таинственных занятиях и магических ритуалах. Особняк сразу же снискал славу мистического места благодаря оригинальным башенкам, декоративным лестницам, лепнине и каменным лягушкам, расставленным буквально по всей территории: на ограждении, во внутреннем дворе и даже у фонтана.

"Дом с лягушками", архивное фото

"Дом с лягушками", архивное фото

Местные легенды переплетаются с историческими фактами. Одной из самых распространенных историй является то, что лягушки были символическими телохранителями клада, якобы найденного Вюрглером на болотистом участке, где позже был построен дом. Другая версия утверждает, что они символизируют погибшую дочь владельца, хотя официальные документы вспоминают его сына Александра. Также ходили слухи о том, что лягушки использовались в магических ритуалах для защиты или обогащения.

Лягушка – украшение дома

После отъезда Вюрглера из города в 1920 году здание меняло свое предназначение неоднократно. Здесь располагался детский дом, госпиталь, институт металлургии, а затем Приднепровский научный центр. В 1932-1938 годах в правом крыле жил академик Лев Писаржевский. В 1930-х здание было надстроено, однако его оригинальные декоративные элементы — окна, лестницы и лепнина с каменными лягушками — сохранились.

"Дом с лягушками" сейчас

"Дом с лягушками" сейчас

"Дом с лягушками" сейчас

Одним из наиболее интересных артефактов является фонтан с коронованной лягушкой, сидящей на груде камней во внутреннем дворе. Хотя он недоступен для обзора, местные жители хранят память об этом уникальном элементе архитектуры. Дом стал подлинным символом Екатеринослава начала ХХ века, сочетая архитектурную роскошь с легендами и мистикой.

Лягушка – украшение дома

В 1994 году благодаря усилиям профессора Приднепровской строительной академии Сергея Ревского "Дом с лягушками" официально внесли в Свод памятников истории и культуры Украины. Сегодня это не только архитектурная жемчужина Днепра, но и живой свидетель истории города, его тайн и легенд, продолжающих привлекать туристов и исследователей.

