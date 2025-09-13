Таємниці "жаб'ячого" особняка: що приховує старовинний будинок з химерами в Дніпрі (фото)

Тут розташовувався дитячий будинок, госпіталь, інститут металургії, а згодом — Придніпровський науковий центр

Посеред Дніпра стоїть один із найбільш загадкових і легендарних будинків міста — так званий "Будинок із жабами". Ця архітектурна пам'ятка, попри втрати колишньої розкоші, досі приваблює туристів та поціновувачів містики завдяки своїм химерним формам, легендам і дивовижним декоративним деталям.

"Телеграф" розповідає про це місце. Знайти цю будівлю можна за адресою: вул. Писаржевського, 5.

Цей будинок був зведений у 1912 році швейцарцем Емілем Вюрглером, одним із найзаможніших мешканців тодішнього Катеринослава. Власник майже не приймав гостей, жив усамітнено, що ще більше підживлювало чутки про таємничі заняття й магічні ритуали. Особняк одразу ж здобув славу містичного місця завдяки оригінальним башточкам, декоративним сходам, ліпнині та кам'яним жабам, розставленим буквально по всій території: на огорожі, у внутрішньому дворі та навіть біля фонтану.

"Будинок із жабами", архівне фото

"Будинок із жабами", архівне фото

Місцеві легенди переплітаються із історичними фактами. Однією з найпоширеніших історій є те, що жаби були символічними охоронцями скарбу, нібито знайденого Вюрглером на болотистій ділянці, де пізніше був збудований будинок. Інша версія стверджує, що вони символізують загиблу доньку власника, хоча офіційні документи згадують лише його сина Олександра. Також ходили чутки про те, що жаби використовувалися в магічних ритуалах для захисту або збагачення.

Жаба — окраса будинку

Після від'їзду Вюрглера з міста в 1920 році будівля змінювала своє призначення неодноразово. Тут розташовувався дитячий будинок, госпіталь, інститут металургії, а згодом — Придніпровський науковий центр. У 1932–1938 роках у правому крилі мешкав академік Лев Писаржевський. В 1930-х будинок був надбудований, проте його оригінальні декоративні елементи — вікна, сходи та ліпнина з кам'яними жабами — збереглися.

"Будинок із жабами" нині

"Будинок із жабами" нині

"Будинок із жабами" нині

Одним із найбільш цікавих артефактів є фонтан із коронованою жабою, що сидить на купі каміння у внутрішньому дворі. Хоча він недоступний для огляду, місцеві жителі зберігають пам'ять про цей унікальний елемент архітектури. Будинок став справжнім символом Катеринослава початку ХХ століття, поєднуючи архітектурну розкіш із легендами та містикою.

Жаба — окраса будинку

У 1994 році завдяки зусиллям професора Придніпровської будівельної академії Сергія Ревського "Будинок із жабами" офіційно внесли до Зводу пам'яток історії та культури України. На сьогодні це не лише архітектурна перлина Дніпра, а й живий свідок історії міста, його таємниць і легенд, що продовжують приваблювати туристів та дослідників.

Раніше "Телеграф" розповідав про Кременецький замок, що височіє над містом на горі Бона (397 м над рівнем моря). Він вражає таємничістю та величчю. Ця фортеця — місце численних легенд про вампірів, криваві ритуали та скарби королеви Бони.