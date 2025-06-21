Напоминал замок из сказки: как раньше выглядел таинственный "Дом с лягушками" в Днепре

Дом с лягушками сегодня — это уже не тот роскошный особняк, каким был в начале XX века

Часто старые особняки становятся не только памятниками архитектуры, но и источниками городских легенд и мифов. Дома с башенками и лепниной, балконами и коваными оградами хранят в себе атмосферу давно прошедших времен и становятся героями таинственных рассказов.

В центре Днепра тоже есть такой особняк — загадочный и непривычный даже по современным меркам. Дом с лягушками (жабами), как его называют горожане, давно стал местной достопримечательностью, хотя официально значится в реестре памятников архитектуры как особняк Эмиля Вюрглера.

В 1912 году один из богатейших людей тогда еще Екатеринослава — швейцарец Эмиль Вюрглер — построил на улице Бассейной (сейчас Писаржевского) особняк. Владелец был не просто промышленником, он занимал сразу несколько должностей: возглавлял фирмы по поставке инженерного оборудования, руководил заводом и представлял интересы швейцарских компаний. При этом Эмиль Вюрглер оставался человеком скрытным — гостей почти не принимал, прислугу не держал, а о его частной жизни не знали даже соседи.

Особняк Вюрглера сильно отличался от зданий вокруг: острые башенки, лепнина, декоративные лестницы и, главное — каменные лягушки. Жабы располагались повсюду: на ограде, у фонтана во дворе и даже внутри здания. Именно они и стали главной причиной слухов о том, что Вюрглер был чернокнижником.

Особняк Вюрглера

Местные жители поговаривали, что фигурки лягушек использовались в ритуалах — то ли для защиты, то ли для обогащения. Некоторые рассказывали, будто однажды воры, пробравшиеся в дом, услышали кваканье, хотя ни одной живой лягушки в здании не было. Испугавшись, они бежали. А в годы революции, по легенде, в доме бесследно исчезли несколько красногвардейцев.

По другой версии, на месте, где был построен особняк, раньше было болото. В нем Вюрглер якобы нашел мешок с золотом, а жабы стали "символом-хранителем" найденных богатств. Одна из скульптур, как утверждали горожане, даже скрывала внутри часть сокровищ. В 1980-х годах фигурки с ограды на время исчезли — их якобы исследовали в строительном институте в поисках золота. Ничего не нашли, и жаб вернули на свое место.

Дом с лягушками. Фото А.П. Ковальчука. 1930-е гг.

Еще существовала история о погибшей дочери Вюрглера, в память о которой якобы и появились жабы. Но в официальных документах упоминается только его сын — Александр. Что именно хотели сказать этими скульптурами — осталось загадкой.

Также утверждали, что жаба как символ тяги к богатству якобы служила Вюрглеру для проведения колдовских ритуалов.

Вюрглер уехал из города в 1920 году. После этого в особняке располагался детский дом, позже здание передали Институту физической химии, основанному Львом Писаржевским. Академик жил в правом крыле дома с 1932 по 1938 год. В годы Второй мировой в здании размещался госпиталь, затем — лаборатория, институт черной металлургии, а позже Приднепровский научный центр.

В 1930-х годах здание надстроили. Прежними остались только элементы декора: лепнина, форма окон, парадная лестница и жабы на ограде.

Так теперь выглядит дом с жабами

Во дворе до сих пор сохранился фонтан с коронованной лягушкой, сидящей на груде камней — ее видят не все, ведь двор теперь закрыт.

В 1994 году стараниями профессора Приднепровской строительной академии Ревского дом включили в Свод памятников истории и культуры Украины, как уникальное строение начала ХХ в.