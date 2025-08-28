Из-под земли слышны странные голоса и стоны людей: в Черкасской области есть мистическое место, которое привлекает туристов

За целебной водой сюда прибывают как жители окрестностей, так и отдыхающие из разных уголков

Национальный природный парк "Холодный Яр" — место с сильной положительной энергетикой. Здесь можно напиться живой воды из источника с символическим названием "Живун".

Об этом месте расскажет "Телеграф", ссылаясь на данные издания "Дзвин". В материале говорится, что по легенде его создал Андрей Первозванный во время путешествия по Украине. Он будто ударил посохом в землю, а из него потекла живая вода.

Это место мистическое. Некоторые ученые полагают, что на этом месте было падение метеорита. Здесь якобы часто видят неизвестные летающие объекты, а местные говорят, что из-под земли слышны голоса и стоны.

Люди, желающие почувствовать единение с природой, остаются в Холодном Яру на несколько дней. Журналисты пишут, что они медитируют, приносят символические жертвы духам.

Источник "Живун". Фото — издание "Колокол"

За целебной водой сюда прибывают как жители окрестностей, так и отдыхающие из разных уголков. Сотрудники Креселецкого лесничества, которые заботятся об этом памятнике природы, создали комфортные условия для гостей: обустроили зону отдыха с беседкой, столом и скамьями, защитили источник крышей и оборудовали удобный каменный спуск к воде.

Что известно о парке "Холодный Яр"

Национальный природный парк "Холодный Яр" создан в январе 2022 года. Он является объектом природно-заповедного фонда общегосударственного значения.

Целью создания Парка является обеспечение сохранения, воспроизводства и эффективного использования природных комплексов и объектов Среднего Приднепровья, имеющих особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность.

Происхождение системы оврагов, разбегающихся на тысячи километров, до сих пор не имеют точного объяснения. Одни ученые считают, что это старое русло Днепра, другие считают, что это место падения исполинского метеорита. Именно космическая теория происхождения Яра имеет больше сторонников и объясняет ту таинственную энергетическую силу, которую испытывают гости края.

Национальный природный парк "Холодный Яр"

В Холодном Яру особые погодные условия. Статистика утверждает, что в окрестных селах люди живут гораздо дольше, чем в других регионах Украины.

Национальный природный парк "Холодный Яр"

О сакральности места свидетельствуют и деревья старожилы: 500-летние дубы, 200-летние грецкие орехи или 100-летние груши. Ну а возрастным рекордсменом является дуб Максима Зализняка, зарегистрированный старейшим деревом на территории Украины. Ему больше 1000 лет, а в обхвате он достигает почти 9 метров. Считается, что человек, который прикоснется к дубу Железняка, наберется силы и достигнет жизненной цели.

Национальный природный парк "Холодный Яр"

Ранее "Телеграф" писал, что в Карпатах есть дом, который следует обходить стороной.