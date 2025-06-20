Там держали целый гарем мужчин: где в Украине находится замок "распутной королевы"

Крепость пала еще в 17 веке

Кременецкий замок, который возвышается над городом на горе Бона (397 м над уровнем моря), действительно таинственный и величественный. Это не просто архитектурный памятник, а крепость, окутанная легендами о вампиризме, кровавых жертвоприношениях и сокровищах королевы Боны.

Историю и мистические предания этой славной твердыни пересказывает "Телеграф".

Историческая сага

Первые укрепления здесь появились еще в древнерусские времена — упоминания о Кременце датируются XIII веком, когда венгерский король Андраш II неудачно пытался его взять.

В 1240–41 годах замок выдержал осаду хана Батыя, став одним из немногих неприступных городов Киевской Руси.

В 1261 г. по приказу Бурундая его умышленно разрушили, но уже в конце века восстановили под властью князя Мстислава.

XIV–XVI вв.: литовские князья Любарт, Витовт, Свидригайло построили три башни, два моста, княжеский дворец, пороховные и церковь.

История Кременецкого замка

Эпоха королевы Боны

С 1536 замок принадлежал королеве Бони Сфорца, в честь которой гора и получила название. Она перестроила крепость в ренессансном стиле, укрепила стены, приложила арсенал, пороховку, княжеский дворец и глубокий колодец.

Штурм, руины и наследие

В 1648 году во время козацкого восстания крепость пала после полуторамесячной осады под руководством Максима Кривоноса. Уцелевших расстреляли, замок так и не восстановили.

Замок в городе Кременец

Современное состояние

Сейчас – руины: двухъярусная надвратная башня с готической аркой, фрагменты стен толщиной 2-3 м и до 12 м высотой, и "башня над Новым домом". Археологические работы 1970-х годов запустили идеи обновления, но финансирование — минимальное.

Остатки замка

Мистика и легенды

Сокровища королевы Боны

В замковом колодце (80 м глубины) якобы спрятаны ее сокровища; говорят, есть подземные ходы в город и соседние крепости.

Кровь и вампиризм

По народным сказаниям, Бона принимала "душ из крови девственных девушек", убивая сотни, что породило жуткие слухи о вампиризме и жестоких ритуалах.

Мост из волос и привидения

Легенда рассказывает, что у Боны был мост из женских волос, по которым она заезжала в замок каретой. Однажды мост оборвался — этот факт подпитал слухи о дьявольских связях. Некоторые верят, что ее привидение иногда выходит весной из колодца с золотым ключом от сокровищ.

Гора королевы Боны

Что известно о королеве Боне

Бона Сфорца, королева, славившаяся своей красотой, острым умом и незаурядным характером, часто упоминается в легендах как фигура довольно противоречивая, а иногда и жуткая. Когда ее муж был далеко, живя в Кракове, поговаривали, что ее "аппетиты" были настолько велики, что при замке даже содержался целый мужской "гарем".

Кроме того, рассказывают, что Бона беспощадна женщина, которая не гнушалась интригами для достижения собственных целей. Особенно угрюмо выглядят слухи о том, что она якобы угробила двух своих невесток. Причиной этому называют их "недостойное" происхождение, которое, мол, шло вопреки амбициозным политическим планам королевы.

Но самая ужасная легенда переносит нас в мир темных сделок. Рассказывают, что Бона Сфорца заключила сделку с самим дьяволом, получив обещание вечной молодости.

Как добраться до замка

Координаты: 50°05′42″ с. ш. 25°43′51″ в. д.

Локация: Замковая гора (гора Бона), г. Кременец, Тернопольская область.

На авто из Львова в Кременец примерно 125 км по дороге. А из Киева в Кременец около 332-343 км.

Как доехать автобусом

Прямые автобусы Львов → Кременец

Отправление со Стрыйского автовокзала.

Время в пути: ~3 ч. 50 мин.

Стоимость: от 375 грн

Прямые автобусы Киев → Кременец

Отправление с Центрального автовокзала (Демеевская площадь).

Время в пути: около 6 часов.

6 часов. Стоимость: около 700 грн.

Ранее "Телеграф" писал, где в Украине есть мистическое мертвое озеро. В нем темная вода с пузырьками, где нет ничего живого.