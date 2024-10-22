Полоховское месторождение лития: ответственная добыча через оценку влияния на окружающую среду

ООО "Укрлитийдобыча" провело процедуру оценки влияния на окружающую среду (ОВОС) с целью обеспечения экологической безопасности при добыче петалитовых литиевых руд на Полохивском месторождении. На основе этой оценки компания разработала и предпримет меры для минимизации любых экологических рисков, обеспечивая сохранение природных ресурсов, чистоты воздуха и воды, а также безопасность для местных громад. Процедура ОВОС проводилась по Закону Украины "Об оценке влияния на окружающую среду" и на всех этапах обеспечивала своевременное, адекватное и эффективное информирование общественности.

Согласно результатам ОВОС, при строительстве и эксплуатации шахты объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут контролироваться, а концентрации загрязняющих веществ не будут превышать предельно допустимые нормы. Это гарантирует, что воздух в регионе будет оставаться чистым.

Для минимизации влияния на водную среду в компании разработали систему мер, включающих вопросы водоснабжения и водоотведения, что будет обеспечивать повторное использование шахтной воды, снижая нагрузку на природные водные ресурсы. Очистные сооружения будут гарантировать, что сточные воды не будут загрязнять близлежащие ручьи, реки, водоемы и грунтовые воды. ОВОС также включала оценку уровней шума и вибрации, возникающих во время работ. Результаты исследований показали, что эти показатели будут оставаться в пределах допустимых норм.

Следует также отметить, что после завершения работ по добыче на месторождении предусмотрена полная рекультивация территорий. Все промышленные объекты будут демонтированы, а земля восстановлена до природного состояния.

В компании "Укрлитийдобыча" понимают, что влияние на окружающую среду – важный вопрос, который волнует местные громады. Именно поэтому проведение общественных слушаний (составляющее общественное обсуждение ОВОС планируемой деятельности) стало важной частью процесса ОВОС. Это мероприятие состоялось в формате видеоконференции 18 сентября 2024 года, что позволило привлечь более широкую аудиторию и обеспечить участие в обсуждении всех заинтересованных сторон.

Основной целью общественных слушаний было обеспечение прозрачности и информирования общества о планируемой деятельности, подлежащей оценке воздействия на окружающую среду. Участники имели возможность высказать свои мнения и предложения по проекту, что способствовало активному участию местных жителей в процессе принятия решений. После завершения видеоконференции ООО "Укрлитийдобыча" подготовило письменные ответы на замечания и предложения, которые были переданы в Департамент экологии и природных ресурсов Кировоградской ОГА — организатору общественных слушаний. С учетом отчета по оценке влияния на окружающую среду, отчета об общественном обсуждении, замечаний и предложений Департаментом подготовлено и передано ООО "Укрлитийдобыча" Заключение об ОВОС, которое является обязательным для выполнения.

Компания "Укрлитийдобыча" работает в соответствии со всеми требованиями украинского законодательства и международных экологических стандартов. Оценка влияния на окружающую среду является гарантией того, что добыча на Полоховском месторождении будет безопасной и ответственной.