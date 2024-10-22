Полохівське родовище літію: відповідальний видобуток через оцінку впливу на довкілля

ТОВ "Укрлітійвидобування" провело процедуру оцінку впливу на довкілля (ОВД) з метою гарантування екологічної безпеки під час видобутку петалітових літієвих руд на Полохівському родовищі. На основі цієї оцінки компанія розробила та впровадить заходи для мінімізації будь-яких екологічних ризиків, забезпечуючи збереження природних ресурсів, чистоти повітря та води, а також безпеку для місцевих громад. Процедура ОВД проводилась згідно з Законом України "Про оцінку впливу на довкілля" і на всіх етапах забезпечувала своєчасне, адекватне та ефективне інформування громадськості.

Згідно з результатами ОВД, під час будівництва та експлуатації шахти обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть контрольованими, а концентрації забруднюючих речовин не перевищуватимуть гранично допустимих норм. Це гарантує, що повітря у регіоні залишатиметься чистим.

Для мінімізації впливу на водне середовище в компанії розробили систему заходів, які включають питання водопостачання та водовідведення, що забезпечуватиме повторне використання шахтної води, знижуючи навантаження на природні водні ресурси. Очисні споруди гарантуватимуть, що стічні води не забруднюватимуть довколишні струмки, річки, водойми та ґрунтові води. ОВД також включала оцінку рівнів шуму та вібрації, що виникатимуть під час робіт. Результати досліджень показали, що ці показники залишатимуться в межах допустимих норм.

Слід також зазначити, що після завершення робіт з видобутку, на родовищі передбачена повна рекультивація територій. Всі промислові об’єкти будуть демонтовані, а земля відновлена до природного стану.

В компанії "Укрлітійвидобування" розуміють, що вплив на довкілля – важливе питання, яке хвилює місцеві громади. Саме тому проведення громадських слухань (складова громадського обговорення ОВД планованої діяльності) стало важливою частиною процесу ОВД. Цей захід відбувся у форматі відеоконференції 18 вересня 2024 року, що дозволило залучити ширшу аудиторію та забезпечити участь в обговоренні усіх зацікавлених сторін.

Основною метою громадських слухань було забезпечення прозорості та інформування громади про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Учасники мали можливість висловити свої думки та пропозиції щодо проєкту, що сприяло активній участі місцевих жителів у процесі прийняття рішень. Після завершення відеоконференції ТОВ "Укрлітійвидобування" підготувало письмові відповіді на зауваження і пропозиції, які були передані до Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА – організатору громадських слухань. З урахуванням звіту з оцінки впливу на довкілля, звіту про громадське обговорення, зауважень і пропозицій Департаментом підготовлено і передано ТОВ "Укрлітійвидобування" Висновок про ОВД, який є обов’язковим для виконання.

Компанія "Укрлітійвидобування" працює відповідно до всіх вимог українського законодавства і міжнародних екологічних стандартів. Оцінка впливу на довкілля є гарантією того, що видобуток на Полохівському родовищі буде безпечним і відповідальним.