Продолжает играть и молчать про войну: где сейчас предатель Украины Тимощук

Обладатель кубка Лиги чемпионов не стесняется своей позиции

Любители футбола в Украине давно ополчились против бывшего капитана нашей сборной Анатолия Тимощука. Связано это с тем, что во время полномасштабной войны он остался в России и поддерживает действия агрессора против своей родины.

Как и прежде, Тимощук работает в структуре питерского "Зенита" и вообще не думает что-либо менять. "Телеграф" рассказывает о том, где сейчас украинец и чем занимается.

Поменял Украину на Россию

После 2014 года, когда россияне захватили Крым и начали войну на Донбассе, Тимощук решил не возвращаться из России, где он тогда был игроком "Зенита". Многие спортсмены отказались от работы на оккупанта, а вот для бывшего ярого патриота своей страны в этом не было ничего необычного.

Фамилия Тимощука ассоциируется со словом "измена" и именно его считают главным предателем Украины в мире футбола. Это связано с тем, что многие годы его считали легендой нашего футбола и примером для новых поколений. Однако сейчас он полностью развернул все в другую сторону и превратился в главного предателя.

Позиция по войне в Украине

Тимощук вернулся в Россию в 2013 году и у него были все шансы уехать оттуда после начала агрессии россиян. Но футболист предпочел остаться там. О начале полномасштабного вторжения России в Украину он предпочитает молчать, чем вызывает гнев у себя на родине.

"То, что я молчу о СВО, не говорит о том, что я поддерживаю её или нет. У каждого есть своя позиция. Моя — в том, что не всё так однозначно", — говорил Тимощук в одном из интервью.

С 2017 года Тимощук работает в структуре "Зенита", хотя у него были и предложения продолжить карьеру за пределами России. Судя по всему, спортсмена интересуют только деньги, так как иначе его позицию объяснить просто нельзя.

Примечательно, что в "Зените" играл еще один скандально известный футболист Ярослав Ракицкий, но тот одумался и покинул РФ.

В Украину он уже никогда не вернется?

Украинская ассоциация футбола в марте 2022 лишила Тимощука тренерской лицензии Pro. Кроме того, футболист лишился всех наград и титулов, а также его удалили из реестра игроков национальной команды.

В начале 2023 года Тимощука внесли в санкционный список Украины и теперь ему запрещено заниматься бизнесом и выполнять финансовые операции в нашей стране.

Настроения украинцев можно прекрасно понять, так как человек, от которого ожидали совсем другой позиции, стал врагом для целой нации. Вряд ли когда-либо он сможет вернуться на Родину, ведь тут очень хорошо запомнили его предательство.

Где сейчас Тимощук

Если верить "Википедии" и другим открытым источникам, он остается в тренерском штабе "Зенита". В этом сезоне питерский клуб выиграл все три трофея и наверняка Тимощук никуда уходить из успешного клуба (по меркам России) не собирается.

Кроме того, Тимощук продолжает играть в футбол, однако уже не на профессиональном уровне. Он выступает за команду "Чисто Питер" в Медийной футбольной лиге.

Тимощук в футболке ФК "Чисто Питер"

О войне он продолжает молчать, да и в целом его стараются о ней лишний раз не спрашивать.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно в России "потеряли" Тимощука.