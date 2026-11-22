Кризис преемственности после ухода Путина – один из рисков для федерального центра

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Будущее России может оказаться гараздо менее стабильным, нежели хотели бы в Кремле. К переменеам или даже к распаду государства может привести внутренние кризисы.

"Телеграф" обратился к трем искусственным интеллектам: Cloude, ChatGPT и Gemini и задал вопрос о том, в каком году может распасться Россия. Оценки моделей заметно разошлись.

Gemini: пик риска – в 2032–2035 годах

Gemini связывает этот период с совпадением трёх кризисов: сменой руководства, истощением экономики и нехваткой рабочих рук на фоне технологического отставания.

Согласно сценарию модели, сокращение нефтегазовых доходов оставит федеральному центру меньше средств для поддержки регионов. В разгар политического кризиса региональные элиты, особенно в сырьевых регионах и национальных республиках, могут решить, что им выгоднее действовать самостоятельно.

Gemini связывает сокращение нефтегазовых доходов с ослаблением влияния Москвы на регионы Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Главная причина гипотетического исчезновения – не внешнее вторжение, а финансовое и управленческое банкротство центра", – ответила Gemini.

Cloude: до 2035 года вероятность распада – около 5% или ниже

К 2050 году Cloude оценивает вероятность распада в 10–15%. Для сравнения модель приводит опрос Atlantic Council: 46% из 167 экспертов допускали, что к 2033 году Россия станет несостоявшимся государством или распадётся. По оценке Cloude, в 2040-е распад выглядит наиболее вероятным, хотя риск остаётся невысоким.

"Самый вероятный сценарий: Россия не исчезнет, а станет слабее, беднее и более зависимой от Китая", – ответила Cloude.

ChatGPT: перелом возможен после 2030 года

Среди факторов риска ИИ называет зависимость от экспорта сырья, демографический кризис, национальные противоречия внутри федерации и чрезмерную централизацию власти.

"Я считаю, что наиболее вероятный сценарий – не исчезновение России с карты, а ослабление центральной власти, распад нынешней политической системы и возможная потеря контроля над отдельными регионами", – говорится в ответе цифрового разума.

Единого прогноза у моделей нет: оценки охватывают период от 2030-х до 2040-х годов. Ослабление центральной власти выглядит вероятнее, чем исчезновение России как государства.

Gemini связывает риск распада с нехваткой у центра средств для поддержки регионов Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", в материале приводился условный ориентир для периода 2033–2038 годов со средним значением 2035 год в оценке возможных рисков. Речь шла о риске утраты лидером способности управлять государством, а не о прогнозе распада России.