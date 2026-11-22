Как получить видеозапись проверки, если она понадобится

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Потеря смартфона с приложением "Резерв+" может стать проблемой именно тогда, когда нужно предъявить военно-учетный документ во время проверки. Однако отсутствие телефона не означает, что человек утратил свой статус или намеренно уклоняется от выполнения обязанностей.

Как действовать, если вас остановили представители ТЦК и полиции, а доступа к электронному документу нет, объяснил "Телеграфу" военный юрист Данило Гончаренко. Он также рассказал, как подтвердить свои данные, что делать в случае задержания и как получить видеозапись проверки.

Подробнее в материале: "Нет телефона с "Резерв+", а на улице остановил ТЦК: оштрафуют ли на 34 000 грн и что делать (инструкция)".

Если распечатки нет, попросите проверить сведения через информационные системы, доступные уполномоченным лицам Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Что делать, если остановили без "Резерв+"

Если ТЦК и полиция остановили вас для проверки, предъявите документ, удостоверяющий личность, и объясните потерю телефона. При наличии покажите распечатку военно-учетного документа с QR-кодом. Если ее нет, попросите проверить ваши данные через доступные информационные системы.

Юрист Данило Гончаренко подчеркивает: потеря доступа к документу не означает умышленного невыполнения военно-учетных обязанностей.

Если вас задерживают, требуйте объяснить правовые основания, оформить процессуальные документы и предоставить возможность связаться с адвокатом.

Как получить видео проверки

Проверку военно-учетных документов должны фиксировать на видео. Бодикамеры для групп оповещения ТЦК обязательны с 1 сентября 2025 года, а записи хранят 30 дней.

Чтобы получить видео, нужно подать мотивированный запрос в ТЦК или полицию.

Ранее "Телеграф" объяснял, почему справка из полиции о потере телефона не гарантирует защиту от штрафа ТЦК.