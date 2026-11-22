Новый год уже на полках "АТБ": какими необычными новинками радуют покупателей
- Автор
-
- Дата публикации
-
В праздничный ассортимент сети входят и подарочные наборы
До новогодних праздников ещё есть время, но торговые сети уже обновляют ассортимент и предлагают покупателям товары для праздничного оформления. На полках появляются сезонные украшения, элементы декора и разные мелочи, которые помогают создать дома новогоднюю атмосферу. В "АТБ" такие товары тоже уже появились.
Сотрудник сети рассказал "Телеграфу" в эксклюзивном комментарии, когда новогодние товары привозят в супермаркеты "АТБ".
По его словам, мишуру и другие новогодние украшения завезли ещё в начале ноября.
В социальных сетях также показали, какие новинки появились в ассортименте. В этом году супермаркеты "АТБ" порадовали новыми дизайнами праздничных чашек, игрушечными поездами, новогодними сережками, наборами, лампочками и гирляндами, а также множеством других товаров.
Переглянути в Threads
Для ёлки и комнаты можно выбрать игрушки, дождик и декоративные фонарики.
В продаже есть и наборы игрушек и декоративных украшений к рождественским и новогодним праздникам.
Как сообщал "Телеграф", сотрудники "АТБ" покупают товары по акционной цене только после начала акции и обновления ценников по правилам акций. Этот пример касается скидок и не объясняет, когда в магазины поступают новогодние украшения.