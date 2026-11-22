Короткая пробная поездка не покажет реальный запас хода электросамоката

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Перед покупкой велосипеда или самоката с рук осмотрите раму: нет ли на ней трещин. Проверьте также подшипники и шарниры – в них не должно быть люфта. У электросамоката убедитесь, что мотор и контроллер не расшатаны.

О том, как осматривать технику перед покупкой, Денис Карпенко, продавец-консультант магазина "Вело+" в Полтаве, рассказал "Телеграфу" в материале: "Как подготовить велосипед к зиме и не "убить" самокат на балконе: секреты ухода от мастера".

По его словам, в мастерскую привозят рамы, сломанные после аварий и неудачных трюков. Такие повреждения порой почти невозможно исправить.

Где искать трещины на раме

Осмотрите раму с обеих сторон при хорошем освещении. На велосипеде проверьте стыки труб, участки вокруг рулевой колонки и крепления колёс. На самокате внимательно осмотрите основание рулевой стойки и место её соединения с платформой. Если стык закрывает грязь, попросите продавца его протереть.

Где искать трещины на раме. Сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Ищите вмятины и тонкие линии вдоль сварных швов или рядом с ними. Если непонятно, потрескалась краска или повреждена сама рама, спросите продавца, падал ли велосипед или самокат и ремонтировали ли этот участок. Если подозреваете трещину, отложите пробную поездку до осмотра мастером.

Денис Карпенко

Как проверить люфт, колёса и тормоза

Слегка приподнимите колесо, возьмитесь за обод и покачайте его из стороны в сторону. Так вы заметите, смещается ли колесо относительно вилки или рамы. Чтобы проверить рулевую велосипеда, зажмите передний тормоз и осторожно покачайте велосипед вперёд-назад. Почувствовали щелчок? Приложите пальцы к стыку рамы и вилки и повторите движение.

У складного самоката проверьте шарнир, оставив фиксатор закрытым: придержите платформу и слегка покачайте рулевую стойку. Смотрите прямо на стык – так легче увидеть, двигаются ли детали относительно друг друга.

Люфт складного шарнира проверяют с закрытым фиксатором. Источник: Сгенерировано ИИ("Телеграф")

Прокрутите колёса и посмотрите, не уходит ли обод в сторону. Затем прокатите велосипед или самокат рядом с собой и по очереди проверьте тормоза. Если рама цела, руль и колёса не люфтят, а тормоза работают, проверьте передачи велосипеда на малом ходу: цепь должна переходить с одной передачи на другую без задержек и перескоков.

Когда обращаться к мастеру до покупки

"Если покупателю трудно самому обнаружить скрытые дефекты или у него возникают определённые сомнения, советую перед покупкой прийти в веломагазин и попросить специалистов провести оценку", – сказал Денис Карпенко.

Свободный ход проще заметить, если смотреть прямо на соединение Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

После осмотра уточните, хватит ли регулировки или придётся менять детали, а также сколько будут стоить работа и запчасти. Прибавьте эти расходы к цене продавца, прежде чем договариваться о покупке.

"Мы рекомендуем покупать новые велосипеды, потому что у них есть гарантия и они надёжны", – добавил Денис Карпенко.

Люфт в соединении можно заметить, слегка покачав деталь. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Как сообщал "Телеграф", Денис Карпенко советует плавно начинать движение на электровелосипеде или электроскутере, чтобы снизить риск поломки. Этот совет дополняет рекомендации по эксплуатации. На велосипеде неправильное переключение передач и сильное нажатие на педали сразу после смены передачи могут повредить переключатель и звёздочки заднего колеса.