Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Директор НАБУ Семен Кривонос должен лично ответить перед парламентской ВСК на вопросы, возникшие после резонансных показаний генерала СБУ Сергея Дуки. Независимость антикоррупционных органов не означает их неподконтрольности парламенту, а загранкомандировка не должна становиться препятствием для предоставления объяснений.

Об этом заявил политический эксперт Владимир Сонюк, комментируя сообщение об отсутствии Кривоноса на заседании ВСК 23 ноября.

По словам эксперта, парламентская комиссия должна выяснить обстоятельства, озвученные Дукой, в частности, относительно вероятного фиктивного установления отцовства Кривоносом во избежание ответственности по делу о подкупе избирателей, а также изъятии материалов СБУ, которые могли содержать информацию о возможных нарушениях со стороны окружения руководителя САП Александра Клименко.

"Независимость НАБУ не означает неподконтрольности парламенту!" — подчеркнул политэксперт.

Он подчеркнул, что законодательные гарантии независимости следствия не отменяют механизмы парламентского контроля и права депутатов задавать вопросы руководству антикоррупционных органов.

По мнению эксперта, если Кривонос не может явиться на заседание 23 ноября, он должен согласовать с ВСК другую дату для предоставления личных объяснений.