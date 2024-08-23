"Золотые горы" в наследство: как выглядит вдова покойного Кернеса, и что она получила после его смерти (фото)

Вдова бывшего харьковского мэра Оксана Гайсинская получила хорошее наследство

Геннадий Кернес — одиозная и широко известная фигура в украинской политике. Он много лет был мэром Харькова, а потом умер от осложнений коронавируса, еще пребывая на должности. Его вторая жена Оксана Гайсинская получила хорошее наследство после смерти мужа-чиновника.

"Телеграф" решил выяснить, что досталось вдове Кернеса после его смерти. Наследство оказалось очень внушительным.

Оксана Гайсинская на годовщину смерти Кернеса

Оксана Гайсинская — как она выглядит и чем занимается

Известно, что 54-летняя Оксана Гайсинская — дочь заместителя генерального прокурора Украины, экс-прокурора Киева Юрия Гайсинского. Она стала второй женой мэра Харькова Кернеса. К тому моменту, когда они связали себя узами брака, Оксана уже воспитывала сына Родиона, родившегося в 1992 году от первого мужа.

Оксана Гайсинская и Геннадий Кернес

После смерти Геннадия Кернеса Оксане Гайсинской досталось хорошее наследство — бизнесы, недвижимость, земля и машины. Похоже именно этим женщина и занимается, оставаясь в Украине даже после начала полномасштабной войны.

Любительница роскоши, курортов и элитных авто

В публикациях СМИ со ссылкой на декларации Кернеса за 2009 год значится, что в свое время Гайсинская владела целым автопарком автомобилей: Bentley brooklands 2009 года выпуска – 200 тысяч долларов. Rolls-royce ghost 2010 – 300 тысяч долларов. BMW x-6 2009 года, на момент покупки около 100 тысяч долларов. Audi a8 2012 – на время покупки около 100 тысяч долларов.

Также известно, что Гайсинская владеет квартирой на 150 квадратов в самом центре Киева на улице Шелковичной, которую приобрела в 2015 году за примерно 25 миллионов гривен. Еще две квартиры, общей площадью 300 квадратов в Харькове. Стоимость которых более 300 тысяч долларов.

А из соцсетей Оксаны Гайсинской можно узнать, что она любительница роскошных дорогих курортов за границей. Так, в Instagram женщины в свое время появлялись фото с семейного отдыха на Мальдивах, Сейшелах, в Италии и Лондоне и тд.

"Золотые горы" в наследство после смерти Кернеса

Как говорится в журналистском расследовании "Слидство Инфо", после смерти мужа Оксана Гайсинская стала владелицей ООО "Діамант 2006", которому принадлежат земля и здания в центральной части Харькова. В целом, по подсчетам журналистов, сейчас Гайсинская и ее сын Родион Гайсинский завладели активами на 1,3 млрд грн. Большинство собственности на них официально было переписано уже после смерти Кернеса.

Оксана Гайсинская и Геннадий Кернес

Также Оксана Гайсинская уже появилась среди владельцев компаний, владеющих землей под фудкортом в парке Горького и под кафе в парке Шевченко. Также теперь она владелица земли и здания в центре Харькова, где раньше была областная ячейка "Партии регионов", а позже региональный штаб партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Кроме того, Гайсинская после смерти Кернеса стала владелицей ряда харьковских компаний, среди которых "Флорс", "Стейдж Т", "Дельта Ауры", "Версио", "Вайзе", "Соло Инжиниринг" и "Веберз". На них оформлено разное бизнес-имущество в центре Харькова: дома, офисные помещения и кафе.

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