"Золотые горы" в наследство: как выглядит вдова покойного Кернеса, и что она получила после его смерти (фото)
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Вдова бывшего харьковского мэра Оксана Гайсинская получила хорошее наследство
Геннадий Кернес — одиозная и широко известная фигура в украинской политике. Он много лет был мэром Харькова, а потом умер от осложнений коронавируса, еще пребывая на должности. Его вторая жена Оксана Гайсинская получила хорошее наследство после смерти мужа-чиновника.
"Телеграф" решил выяснить, что досталось вдове Кернеса после его смерти. Наследство оказалось очень внушительным.
Оксана Гайсинская — как она выглядит и чем занимается
Известно, что 54-летняя Оксана Гайсинская — дочь заместителя генерального прокурора Украины, экс-прокурора Киева Юрия Гайсинского. Она стала второй женой мэра Харькова Кернеса. К тому моменту, когда они связали себя узами брака, Оксана уже воспитывала сына Родиона, родившегося в 1992 году от первого мужа.
После смерти Геннадия Кернеса Оксане Гайсинской досталось хорошее наследство — бизнесы, недвижимость, земля и машины. Похоже именно этим женщина и занимается, оставаясь в Украине даже после начала полномасштабной войны.
Любительница роскоши, курортов и элитных авто
В публикациях СМИ со ссылкой на декларации Кернеса за 2009 год значится, что в свое время Гайсинская владела целым автопарком автомобилей: Bentley brooklands 2009 года выпуска – 200 тысяч долларов. Rolls-royce ghost 2010 – 300 тысяч долларов. BMW x-6 2009 года, на момент покупки около 100 тысяч долларов. Audi a8 2012 – на время покупки около 100 тысяч долларов.
Также известно, что Гайсинская владеет квартирой на 150 квадратов в самом центре Киева на улице Шелковичной, которую приобрела в 2015 году за примерно 25 миллионов гривен. Еще две квартиры, общей площадью 300 квадратов в Харькове. Стоимость которых более 300 тысяч долларов.
А из соцсетей Оксаны Гайсинской можно узнать, что она любительница роскошных дорогих курортов за границей. Так, в Instagram женщины в свое время появлялись фото с семейного отдыха на Мальдивах, Сейшелах, в Италии и Лондоне и тд.
"Золотые горы" в наследство после смерти Кернеса
Как говорится в журналистском расследовании "Слидство Инфо", после смерти мужа Оксана Гайсинская стала владелицей ООО "Діамант 2006", которому принадлежат земля и здания в центральной части Харькова. В целом, по подсчетам журналистов, сейчас Гайсинская и ее сын Родион Гайсинский завладели активами на 1,3 млрд грн. Большинство собственности на них официально было переписано уже после смерти Кернеса.
Также Оксана Гайсинская уже появилась среди владельцев компаний, владеющих землей под фудкортом в парке Горького и под кафе в парке Шевченко. Также теперь она владелица земли и здания в центре Харькова, где раньше была областная ячейка "Партии регионов", а позже региональный штаб партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков".
Кроме того, Гайсинская после смерти Кернеса стала владелицей ряда харьковских компаний, среди которых "Флорс", "Стейдж Т", "Дельта Ауры", "Версио", "Вайзе", "Соло Инжиниринг" и "Веберз". На них оформлено разное бизнес-имущество в центре Харькова: дома, офисные помещения и кафе.
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