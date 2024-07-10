В одном из районов Киева во время войны планируют заменить уличное освещение за 11 миллионов гривен

В конце июля будет выбран подрядчик

В Подольском районе столицы коммунальное предприятие "Киевгорсвет" планирует провести замену ртутных и натриевых уличных светильников на светодиодные. Работы хотят проводить на проспекте Свободы и планируют потратить на эти нужды более 11 миллионов гривен.

Срок завершения ремонтных работ — не позднее 30 ноября текущего года. Об этом стало известно из опубликованного тендера на сайте электронной системы публичных закупок Zakupivli.pro.

Так, столичное КП "Киевгорсвет" собралось во время войны провести капитальный ремонт сетей наружного освещения на территории Подольского района Киева. Здесь планируется заменить ртутные и натриевые светильники на светодиодные фонари. Работы будут проводиться на проспекте Свободы.

На данные работы планируется выделить 11 243 470 гривен из местного бюджет. Аукцион пройдет 25 июля текущего года и по его результатам будет опредлен подрядчик с которым заключат договор на проведение капитального ремонта.

По условиям договора подрядчик должен будет провести на проспекте Свободы демонтаж старых фонарей в количестве 234 штук и вывезти весь строительный мусор. Затем необходимо будет установить новые светильники в количестве 240 штук, а также провести монтаж кронштейнов, проводов и кабелей.

Кроме этого в договоре указано, что подрядчик должен возобновить благоустройство территории на которой будут проиходить ремонтные работы — здесь должны будут установить бордюры, положить асфальт, засеять газонную траву и так далее.

Срок завершения ремонтных работ — не позднее 30 ноября текущего года.

Напомним, что в Киевской области хотели отремонтировать несуществующее укрытие за 4 миллиона гривен. Благодаря своевременному вмешательству аудиторов удалось вернуть в местный бюджет аванс, который незаконно был перечислен подрядчику.

Ранее "Телеграф" писал, что "Киевтеплоэнерго" заказало на миллиард гривен австрийских генераторов. Участники тендера обвиняют компанию в проведении нечестных торгов.