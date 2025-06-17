У харківському трамваї помітили несподіваного хижого пасажира (відео)

У мережі прокоментували інцидент

У Харкові пасажири трамвая стали свідками незвичайної події — разом із людьми у салоні їхала справжня сова. Перната пасажирка сиділа спокійно біля свого власника і роздивлялася навколо, викликаючи здивування й посмішки у пасажирів.

Відео з курйозною поїздкою птаха швидко розлетілося соцмережами. Користувачі просто в захваті.

У коментарях під відео харків’яни з гумором пишуть: "Зупинка 9 і 3/4".

Коментатори зазначають, що це не сова, а пугач — найбільший представник роду совоподібних.

Для довідки:

Сова — це хижий птах, що належить до ряду совоподібних. Сови мають великі очі, розташовані спереду, що забезпечує їм чудовий зір у темряві. Вони активні переважно вночі, полюють на дрібних гризунів, птахів, комах. Сови майже безшумно літають завдяки особливій будові пір'я, що допомагає їм залишатися непомітними для здобичі.

Пугач — один із найбільших представників родини совиних. Це масивний птах з великими "вушками" (пучками пір'я на голові) та гучним, характерним криком, що й дав йому назву. В Україні найвідомішим є пугач звичайний (Bubo bubo).

Сови, зокрема пугачі, нерідко привертають увагу екзотичністю та незвичною зовнішністю, тож їх іноді тримають як домашніх улюбленців.

Раніше "Телеграф" писав, що під вікнами багатоповерхівки у Києві помітили несподіваних рогатих гостей. Українці прокоментували інцидент.