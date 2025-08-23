Что ели харьковчане 100 лет назад: деликатесы, торты и шоколад с оригами (фото)

Праздновать в Харькове в начале XX века означало ощутить настоящую роскошь — от утонченного кофе и торта до осетрины.

Не только мороженое в кафе "Кристалл" в Харькове было культовым. Ко Дню Харькова "Телеграф" планирует погрузиться еще глубже в историю и узнать, что ели харьковчане на праздники более 100 лет назад. Городу было чем похвастаться, ведь именно в тот период "родилась" кондитерская фабрика, работающая до сих пор.

В начале ХХ века харьковчане праздновали с размахом. В ресторане "Националь" подавали осетрину, печеных куропаток, рябчиков, индеек. Уже тогда был популярен пломбир, а также предлагался широкий выбор алкогольных напитков.

Меню ресторана "Националь" в 1913 году

На улице Сумской, 11 работала булочная и кондитерская Григория Акжитова, одна из десятков тогда существующих. Но эта обладала особым шармом и по праву считалась "сладким" центром города. Здесь выпекали не только вкусный хлеб. Эта кондитерская славилась куличами и куличами по московским и петербургским рецептам, делали варшавские и тюлевые бабы, делали множество тортов, мармелады, лепешки "мазурки" из песочного теста с разными присыпками и помадками.

Именно в этой кондитерской изготовляли конфеты не только из шоколада или карамели, но и из цветов лаванды, розы, фиалки, которые считались отличным подарком для девушки. В кондитерской подавали качественный чай и кофе.

Кондитеека Акжитова на Сумской,11 (возле конной повозки)

Совсем недалеко в 1900 году открылся фирменный магазин кондитерской фабрики "Жорж Борман". Эта торговая марка была известна далеко за пределами Харькова благодаря качественным составляющим и невероятно вкусным сладостям.

Шоколадки состояли из какао, какао-масла, сахара и ванили.

Местом тяготения кондитерская-магазин стала быстро — роскошный барочный интерьер, шкафы с позолотой, в вечерних витринах сияли пирамиды коробок с конфетами, пасторали и "рога изобилия", из которых высыпались помадки, конфеты, тягучки. Жорж Борман превратил изготовление шоколада в настоящее шоу: плитки готовили прямо на глазах у покупателей. Для детей в коробках с зефиром и монпансье вкладывали оригами или писали интересные факты, а для взрослых выпускали конфеты с "литературными" цитатами и серии шоколада. Это одно из немногих сохранившихся до сих пор заведений, однако большинству горожан заведение известно под названием "Мишка", которое закрепилось за ним в 70-х годах в СССР.

Шоколад "Жорж Борман"

Магазин сладостей "Жорж Борман"

"Жорж Борман" стал "Мишком"

