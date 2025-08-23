У харьковчан на самом деле есть корона, в сети завирусилось смешное видео

"Харьковская статуя свободы", — шутят в сети

Харьков – прекрасный и современный город, который Россия регулярно обстреливает. Однако жители города не теряют ни чувства юмора, ни креативности — харьковчанка запустила патриотический флешмоб с "короной".

Пользователь TikTok с ником dalara.art опубликовала видео, снятое на Майдане Конституции в центре Харькова. К праздникам – Дню Флага и Дню Конституции его украсили инсталляциями с украинскими флагами. Видео снято таким образом, что в какой-то момент, конструкция с флагами создает будто бы "корону" на голове девушки.

Да нет у харьковчан короны на голове, не выдумывай — подписала видео автор

Дело в том, что иногда о жителях того или иного города говорят, что у них "корона на голове". Имеется в виду, что якобы им присущи высокомерие и пренебрежительное отношение к другим. Харьковчанка наглядно показала, какая именно корона есть у жителей Харькова.

Видео получило бешеную популярность

Видео харьковчанки набрало множество просмотров, распространений и комментариев. Это действительно оригинальный и креативный способ без слов сказать, что ты украинка и выразить любовь к своей стране.

Жительницы Харькова пишут, что будут делать такие фото и видео. Украинцы из других городов выражают восхищение Харьковом, его атмосферой и жителями. В сети пишут:

Идея неотразима! Делайте флешмоб, харьковчане. Мы будем вами любоваться

Как хорошо! Такое фото нужно всем харьковчанам

Харьковская статуя свободы

