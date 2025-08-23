Що їли харків’яни 100 років тому: делікатеси, торти й шоколад з оригамі (фото)

Святкувати у Харкові на початку XX століття означало відчути справжню розкіш — від витонченої кави й торта до осетрини

Не тільки морозиво в кафе "Кристал" в Харкові було культовим. До Дня Харкова "Телеграф" планує зануритися ще глибше в історію і дізнатись, що їли харків'яни на свята понад 100 років тому. Місту було чим похизуватись, адже саме в той період "народилась" кондитерська фабрика, що працює і дотепер.

На початку ХХ століття харків’яни святкували з розмахом. У ресторані "Національ" подавали осетрину, печених куріпок, рябчиків, індичок. Вже тоді був популярний пломбір, а також пропонувався широкий вибір алкогольних напоїв.

Меню ресторації "Національ" у 1913 році

На вулиці Сумській, 11 працювала булочна та кондитерська Григорія Акжитова, одна з десятків тоді існуючих. Але ця мала особливий шарм і по праву вважалась "солодким" центром міста. Тут випікали не тільки смачний хліб. Ця кондитерська славилась кулічами та пасками за московськими та петербурзькими рецептами, робили варшавські та тюлеві баби, робили безліч тортів, мармелади, коржики "мазурки" з пісочного тіста з різними присипками та помадками.

Саме в цій кондитерській виготовляли цукерки не тільки з шоколаду чи карамелі, а й з квітів лаванди, троянди, фіалки, які вважались чудовим подарунком для дівчини. В кондитерській подавали якісні чай та каву.

Кондитеська Акжитова на Сумській,11 (біля кінної повозки)

Зовсім неподалік у 1900 році відкрився фірмовий магазин кондитерської фабрики "Жорж Борман". Ця торгова марка була відома далеко за межами Харкова завдяки якісним складникам та неймовірно смачним солодощам.

Шоколадки складалися з какао, какао-масла, цукру та ванілі

Місцем тяжіння кондитерська-магазин стала швидко — розкішний бароковий інтер'єр, шафи з позолотою, у вечірніх вітринах сяяли піраміди коробок із цукерками, пасторалі та "роги достатку", з яких висипались помадки, цукерки, тягучки. Жорж Борман перетворив виготовлення шоколаду на справжнє шоу: плитки готували прямо на очах у покупців. Для дітей у коробках із зефіром і монпансьє вкладали оригамі або писали цікаві факти, а для дорослих випускали цукерки з "літературними" цитатами та тематичні серії шоколаду. Це один із небагатьох закладів, що зберігся і досі, проте більшості городян заклад відомий під назвою "Ведмедик", яка закріпилась за ним у 70-х роках в СРСР.

Шоколад "Жорж Борман"

Магазин солодощів "Жорж Борман"

"Жорж Борман" став "Ведмедиком"

Раніше "Телеграф" розповідав про ще одне місце на Сумській в Харкові, де розташовувався культовий заклад "Кулемет". Йому передувало інше, не менш відоме кафе.