Люди с утра выстраивались в очереди, чтобы попасть туда: как раньше выглядел легендарный "Кристалл" в Харькове

Самым популярным мороженым в этом кафе стала "Белочка".

Кафе и рестораны – это не только место, где можно вкусно поесть, но и настоящая часть городской культуры, связующая поколения и создающая атмосферу города. Ранее мы рассказывали вам об истории легендарного ресторана "Поплавок" в Днепре. Теперь предлагаем перенестись в Харьков и узнать историю другого знакового места – кафе-ресторана "Кристалл", который стал любимым для горожан и гостей города.

В самом центре сада Шевченко находится "Кристалл" – место, которое несколько десятилетий привлекает жителей и туристов своей уникальной атмосферой. Здание кафе было построено в 1963 году по проекту архитекторов Бориса Клейна, Галины Соколовой и инженера Георгия Кононенко. Его форма напоминает ограненный драгоценный камень, а прозрачные стены позволяют посетителям наслаждаться видом сада, создавая ощущение, будто они находятся прямо среди деревьев. На открытие заведения в 1963 году собралось множество людей – кафе сразу стало популярным.

К началу 1980-х годов "Кристалл" изменил свою концепцию. Первоначально это был классический ресторан с широким меню, в котором сочетались самые разные блюда. Но позже "Кристалл" стал первым кафе, которое сосредоточилось на определенной специализации – десертах и мороженом.

Подготовка к новому формату была масштабной: из Франции пригласили экспертов, которые обучили персонал рецептам мягкого мороженого, отмечает 057.ua. Были разработаны оригинальные ГОСТы, а также уникальные рецептуры десертов. Вскоре кафе обрело невероятную популярность, и каждый день с утра к его дверям выстраивались очереди. Гостям предлагалось до 70 видов мороженого, а также десерты, созданные по рецептам, привезённым из польского города Познань. Среди них – пирожные "Нежное", "Катюша" и торты "Медовый", "Суфле" и "Весенние цветы".

За первый год работы "Кристалл" добился двукратного увеличения рентабельности, а сотрудники стали зарабатывать до 200 рублей в месяц – внушительную сумму для тех лет.

С годами кафе менялось. В ходе последней реконструкции в 2019–2020 годах был добавлен второй этаж с анфиладами для размещения дополнительных столиков. Сегодня в меню заведения представлены блюда европейской и кавказской кухонь, но десерты остаются неизменным элементом, который притягивает сюда любителей сладкого. Многие харьковчане до сих пор приходят сюда за знакомым с детства мороженым "Белочка" или "Лесная сказка".

"Кристалл" стал не просто кафе, а важной частью истории Харькова, вызывая у горожан множество воспоминаний.

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