Создавался по примеру Булонского леса: каким раньше был один из самых знаменитых парков Харькова

Центральный парк — это не только зона развлечений, а и место силы для многих харьковчан

Центральный парк культуры и отдыха в Харькове — это не просто место для прогулок и развлечений. Его история насчитывает более 130 лет, и за это время он стал неотъемлемой частью городской идентичности. Появившись в конце XIX века как загородный Николаевский парк, он прошел путь от уютной зеленой зоны до крупнейшего пространства для отдыха в Харькове.

Парк был заложен в 1893–1895 годах по инициативе городских властей. Тогда он располагался за пределами основной городской застройки и задумывался как место для верховых прогулок и проездов в экипажах — по образцу Булонского леса в Париже. Проект предусматривал создание аллей, живописных полян и одиночных деревьев. Уже к 1907 году, во многом благодаря энтузиазму горожан, его площадь увеличилась почти в два с половиной раза.

Центральная аллея городского парка, 1913 год

С установлением советской власти парк получил новое имя — Коммунальный. В 1930-е годы началась активная модернизация: продлили трамвайную линию, открыли троллейбусный маршрут от центра до парка, появилась Детская железная дорога, которая действует и по сей день. Тогда же появились кинотеатр, аттракционы, парашютная вышка, Зеленый театр. После смерти Максима Горького парк назвали в его честь — и это название закрепилось на десятилетия.

Центральный парк Харькова до 1917 года

Во время Второй мировой войны парк сильно пострадал: вырубили значительное количество деревьев, уничтожена единственная в Украине кедровая роща. В послевоенные годы шло активное восстановление. Уже к 1953 году в Харькове было высажено около 3 миллионов новых деревьев и кустарников, значительная часть — в парке Горького. В 1952 году на входе в парк построили колоннаду, ставшую одним из его архитектурных символов.

Коммунальный парк, центральный вход

С 1960-х по 1980-е годы парк активно развивался. Здесь работал единственный в Украине зал цветомузыки, где устраивали аудиовизуальные представления, а также Зеленый театр. В 1971 году была построена канатная дорога длиной почти 1,4 км, которая и сегодня остается популярной городской достопримечательностью.

В 1980 году перед входом установили памятник Максиму Горькому, скульптуру которого позже демонтировали, а в 2006 году — восстановили на новом постаменте.

Центральный парк в 1956 году

После 2010 года началось масштабное обновление парка. В 2011 году его временно закрыли, демонтировали старые конструкции и аттракционы. В День города, 23 августа 2012 года, он открылся в новом виде. Тогда же был представлен и его символ — белочка.

В ходе реконструкции установили современные аттракционы, закупленные в Германии, Италии, Франции, Канаде и Великобритании. Среди них — колесо обозрения высотой 55 метров, Дом ужасов, роллердром, ретро-зона, спортивные площадки, детские и экстремальные аттракционы. Новый парк стал точкой притяжения не только для харьковчан, но и для туристов, став своеобразным "городом в городе".

Так выглядит парк после реконструкции

Центральный парк культуры и отдыха продолжает развиваться. Каждый год здесь появлялись новые зоны, арт-объекты и развлекательные площадки. В 2019 году открылся "Сказочный дом" с аниматронными фигурами, квест-комнатами и семейным кафе.

Война внесла свои коррективы в жизнедеятельность парка. Хотя он остается открытым для посещений, территория неоднократно становилась целью вражеских атак. Поврежденные объекты восстанавливаются по мере возможности, обновляют зеленые зоны и стараются поддерживать атмосферу уюта.