Там собиралась богема: как выглядело кафе "Харків’янка" и почему его называли "Пулемет"

Это заведение останется в памяти горожан как яркий символ своей эпохи

Любой город трудно представить без заведений общественного питания, которые становятся не просто местами для еды, а настоящими символами эпохи. Ранее мы рассказывали историю легендарного кафе "Кристалл", расположенного в центре Харькова. Теперь предлагаем узнать о не менее знаковом месте – кафе "Харків’янка", которое долгие годы было любимым местом отдыха для многих горожан.

"Харків’янка" находилась на первом этаже здания по улице Сумской, 36/38, и занимала просторное помещение площадью 1400 квадратных метров. Это кафе-автомат было настоящей инновацией для своего времени: здесь не было привычных буфетчиц и барменов – посетители сами покупали жетоны, которые затем использовали в автоматах для получения бутербродов, кофе и даже коньяка. Именно эта необычная система обслуживания, а также характерный звук работающих автоматов дали заведению новое народное название – "Пулемет".

"Харків’янка" находилась в самом сердце города

Харьковчанин Владимир Карцовник в Facebook вспоминал: "Когда открыли кафе-автомат "Харків’янка" на Сумской, никто не думал, что это название будет вытеснено громким, как очередь, словом – Пулемет! Там все было необычно: лифт с аппетитными бутербродами и пирожными за полукруглыми вертикальными витринами, покупка жетонов, которые надо было бросить в щель автомата, чтобы получить желаемое".

По его словам, особой популярностью пользовался кофе, который можно было взять с коньяком. Щедрая порция алкоголя заглушала аромат напитка, но посетителей это нисколько не смущало – напротив, это добавляло ощущение взрослости и некой богемности.

Со временем в "Харків’янке" появилось отдельное помещение – коктейль-бар, попасть в который можно было через узкий коридор. Этот бар, вероятно, был первым заведением подобного рода в Харькове. Здесь за 1 рубль 40 копеек можно было заказать коктейль "Огненный шар", расслабиться в полумраке и насладиться хорошей музыкой. "Пулемёт" привлекал самую разную публику – харьковскую богему, студентов, преподавателей, учёных. Это место не просто собирало людей, оно их знакомило, сводило и даже разводило.

Заведение "Кулемет". Фото: Павел Науменко

С начала 1990-х годов кафе утратило свою уникальность и превратилось в обычное заведение общественного питания, потеряв прежнюю атмосферу. В 2007 году на его месте открылся ресторан "Кулемет", где владельцы попытались возродить дух легендарного кафе, но уже в ином формате. Интерьер был оформлен в стиле "революционной романтики", а главным символом стал Нестор Махно.

Однако заведение просуществовало недолго – спустя несколько лет его закрыли, и на этом месте появился ресторан японской кухни "Тануки", работавший вплоть до начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В феврале 2025 года здание было повреждено в результате очередного обстрела.