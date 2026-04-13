От заморозков до +17: когда в Харькове ждать пика потепления и что его может испортить
Над Украиной сейчас доминирует глубокий высотный циклон
В ближайшее несколько недель в Харьков начнет приходить тепло. Но возвращение весенней погоды могут подпортить дожди.
Об этом свидетельствуют прогнозы погоды. Так, например, по данным специалистов сайта Meteofor, с 17 по 25 апреля температура воздуха в областном центре поднимется до +8+18 градусов. При этом большую часть времени в городе будут идти дожди, возможен туман и облачность.
Схожего мнения придерживаются и синоптики сервиса Meteo.ua. Они также считают, что с 17 по 25 апреля в Харькове может потеплеть. По этому прогнозу, столбики термометров будут находиться в районе +7+17 градусов. Возможны осадки в виде дождей.
Потепление в Украине
Ранее начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу" рассказывал о том, что над Украиной сейчас доминирует глубокий высотный циклон — его верхний предел достигает 16 км, выходя в нижнюю стратосферу. Он формирует ядро холода в тропосфере и поддерживает циклон "Rapunzel", несущий осадки и пониженный температурный режим.
Однако европейские прогностические модели дают надежду: уже в начале новой рабочей недели арктический холод начнет ослабевать.
"Дожди еще задержатся, однако вторая половина пасхальной недели может приятно удивить более теплой погодой", — прогнозирует Постригань.
