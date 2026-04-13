Від заморозків до +17: коли у Харкові чекати на пік потепління і що його може зіпсувати

Над Україною зараз домінує глибокий висотний циклон

Найближчими кілька тижнів до Харкова почне приходити тепло. Але повернення весняної погоди можуть зіпсувати дощі.

Про це свідчать прогнози погоди. Так, наприклад, за даними фахівців сайту Meteofor, з 17 до 25 квітня температура повітря в обласному центрі підніметься до +8+18 градусів. При цьому більшу частину часу у місті йтимуть дощі, можливий туман та хмарність.

Погода в Харкові

Схожої думки дотримуються і синоптики сервісу Meteo.ua. Вони також вважають, що з 17 по 25 квітня у Харкові може потеплішати. За цим прогнозом, стовпчики термометрів будуть у районі +7+17 градусів. можливі опади у вигляді дощів.

Погода в Харкові

Потепління в Україні

Раніше начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у коментарі "Телеграфу" розповідав про те, що над Україною зараз домінує глибокий висотний циклон — його верхня межа сягає 16 км, виходячи до нижньої стратосфери. Він формує ядро холоду в тропосфері та підтримує циклон "Rapunzel", що несе опади та знижений температурний режим.

Карта синоптичних процесів у Європі

Однак європейські прогностичні моделі дають надію: вже на початку нового робочого тижня арктичний холод почне слабшати.

"Дощі ще затримаються, проте друга половина великоднього тижня може приємно здивувати теплішою погодою", — прогнозує Постригань.

Погода в Україні

