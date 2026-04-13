После Пасхи в Киеве резко потеплеет, но радоваться пока рано: погода готовит "мокрый" сюрприз

В столице также может быть гроза

После Пасхи в Киеве станет теплее, температура достигнет комфортных весенних значений. Местами будет до +15 градусов.

Впрочем, вместе с потеплением изменится характер погоды — в столицу придут дожди и местами грозы, как спрогнозировали в "Meteofor".

По данным, холодная волна, держащаяся на Пасху, отступает, и воздух становится значительно мягче. После 13 апреля дневные температуры будут стабильно расти — от 13 до 15 градусов тепла, а ночью ожидается от +3 до +10 градусов.

Впрочем, вместе с потеплением в город придет и более неустойчивая погода. В течение недели ожидается увеличение количества осадков — периодические дожди, местами ливни. Во второй половине недели возможны и первые весенние грозы.

Какая будет погода на этой неделе. Фото: "Meteofor"

В то же время, по данным "Мета.Погода", на этой неделе обойдется без осадков. Однако ожидаются температурные колебания: прохладнее всего будет в понедельник и четверг — днем около +9 С°, а ночью температура будет снижаться до +2 С°.

Будут ли дожди на этой неделе. Фото: "Погода.Мета"

