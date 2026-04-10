Заморозки и снег идут в Украину. Каким областям не повезет с погодой на Пасху

Местами термометр будет показывать до -4 градусов

В этом году апрель накануне Пасхи продолжает удивлять украинцев погодой. Так, в некоторых восточных регионах прогнозируется снег, его принесет ветер из России.

Об этом свидетельствуют данные Ventusky. По данным портала, снег начнется ночью 11 апреля, а местами будет идти даже 12 апреля на Пасху.

Когда в Украине ждать снега

В субботу, 11 апреля, ночью на востоке Украины прогнозируется небольшой снег, до 1 см. Ненастье накроет Сумскую, Харьковскую, Черниговскую и частично Полтавскую области. Снежить будет в этих регионах почти весь день, правда, в основном ожидается мокрый снег и дождь. Однако такой зимней погоде будет способствовать и температура, ведь ночью термометр покажет 0 градусов.

Погода в Украине 11 апреля. Данные: Ventusky

Погода в Украине 11 апреля. Данные: Ventusky

Также в воскресенье, 12 апреля, можно ожидать снега в горных регионах Карпат. Здесь термометр будет показывать ночью до -4 градусов. Если в карпатских регионах похолодание обусловлено рельефом, на востоке Украины оно придет из России.

Погода в Украине 12 апреля. Данные: Ventusky

Погода в Украине 12 апреля. Данные: Ventusky

В то же время, по прогнозу Укргидрометцентра, ожидать снега 11 апреля следует лишь в первой половине дня. После обеда синоптики обещают небольшой дождь с прояснениями.

Погода в Украине 11 апреля. Данные: Укргидрометцентр

Также ночью 11, 12 и 13 апреля в Украине на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0-3°С (I уровень опасности, желтый); в западных, северных, Винницкой, Черкасской, ночью 11 апреля и в Николаевской и Одесской, 12 апреля и в Харьковской областях заморозки в воздухе 0-3°С (II уровень опасности, оранжевый).

Карта заморозков в Украине 11-13 апреля. Данные: Укргидрометцентр

