"Ситуация катастрофическая": эксперт — о черном рынке оружия, ценах в магазинах и волнах теневого вооружения

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин объяснил "Телеграфу", почему легальное оружие дорожает, а цены у теневиков — копеечные, и что с этим делать

В Украине на фоне задержки со снабжением западного тяжелого вооружения не менее острым встал вопрос оснащения бойцов Сил обороны импортным стрелковым оружием. Как сообщал в начале апреля нардеп Марьян Заблоцкий (фракция "СН"), цены на украинском внутреннем рынке на снайперские винтовки и прицелы отличаются от американских в среднем на 50% и более.

"Телеграф" спросил у главы Украинской ассоциации владельцев оружия Георгия Учайкина, что происходит с ценами на огнестрелы в розничной сети и каким образом стоимость этих видов продукции ВПК можно снизить.

— Почему на украинском рынке огнестрельного оружия так выросли цены, например по сравнению со стоимостью огнестрелов и оснащения в США?

— Безусловно, есть разница в цене. Ошибочно смотреть цены в Америке и у нас. Существует достаточно сложная логистика. Оружие раньше поставлялось на наш рынок преимущественно морским транспортом. Сейчас такой возможности нет. Соответственно появились дополнительные логистические пункты. То есть, это — уже самолеты, и поэтому стоимость повысилась. Плюс — налогообложение в Украине, опосредованные налоги, существует много факторов транспортировки оружия от границы в непосредственное место продажи. К примеру, у нас это происходит только с помощью монопольной охраны МВД.

Данные факторы, в конце концов, приводят к тому, что цена становится неадекватной. Уверяю: если мы, учитывая текущую ситуацию, которая ухудшается даже не каждый день, а ежечасно, примем принципиальное решение, чтобы убрать абсолютно все налоги с импортеров, то мы только выиграем.

Нет времени для дискуссии. Никто просто не понимает, насколько стремительно меняется ситуация, и через неделю будут вспоминать наш с вами разговор, как дискуссию в мирное время. Срочно нужно убирать все налоги, максимально упрощать оформление разрешений на оружие, снижать цены в магазинах. Все упрощать. Ситуация катастрофическая.

— В то же время, даже по официальной информации МВД, в Украине с начала войны вырос сегмент теневого обращения стрелкового оружия. Насколько именно эта доля выросла?

— Первое упоминание о количестве незарегистрированного оружия в Украине дотируется в 2011 годом. Тогда швейцарская компания Small Arms Survey изложила отчет, на который мы в 2011-м обратили внимание. В документе было указано, что в Украине примерно три миллиона сто тысяч единиц оружия, находившегося в черном обращении. Не нужно этой цифре удивляться. Сейчас объясню почему.

Подписание Украиной Будапештского меморандума открыло ящик Пандоры. Мало того, что мы потеряли свой ядерный статус, мы умудрились разбазарить такое количество военного оружия и техники, что даже страшно себе представить. У нас было 1500 самолетов, 7000 танков. Этого нет, и никто в тот момент даже не обращал внимания, что эшелонами продавались автоматы Калашникова, и все на свете. У нас были самые мощные склады. К примеру, в Соледаре, который сейчас оккупирован рашистами, со складов которого просто полным ходом торговали оружием на черном рынке. Поэтому на 2011-й и было около 3 100 000 единиц.

Ориентировочно к 2017-2018 годам Small Arms Survey констатировала, что цифра приблизилась уже к 5 миллионам единиц. В это количество входит не только оружие, которое было схвачено со складов. Туда входило и то оружие, которое люди перерабатывают из стартовых пистолетов в травматическое, а иногда и в боевое. Туда входят даже автоматы, которые были украдены в учебных заведениях Министерства внутренних дел. В это число, кстати, входит даже несколько сотен автоматов и сотни тысяч патронов, которые выдали тетушкам на Майдане. Сегодня точную цифру никто не может сосчитать.

Наша Ассоциация находится на плотном контакте со всеми европейскими структурами, мониторящими эту ситуацию. Мы можем только догадываться, сколько незаконного оружия сейчас в обращении. Я думаю, что цифра увеличилась минимум на 2 миллиона единиц. И это мы говорим исключительно о стрелковом оружии. Гранатометов, взрывчатки и т.д. мы даже не можем сосчитать, и не считаем. Не путайте взрывчатые вещества и гранаты с оружием. Это совершенно отдельные вещи и они никогда не будут в легальном доступе. Ими нужно заниматься совсем с другим подходом, а вот со стрелковым оружием сейчас катастрофа.

— От чего зависит цена на черном рынке стрелкового оружия?

— Есть спрос, есть предложение. Все зависит от того, на какое звено ты попал. Если продают перекупы и данная тема под контролем правоохранительных органов, то это как в бизнесе — на уровень выше. Если продажа идет из первых рук, то цены копеечные. Многие люди, не имеющие уголовных дел, просто покупают и не забивают себе баки. С этим тоже великая беда, и скоро нас накроет волна нелегального оружия на руках у большого количества гражданских людей.

— В этом контексте стоило бы ускорить легализацию огнестрельного и травматического оружия?

— Легализация — термин, который появляется после того, как создается документ. В данном случае — закон, определяющий, какое оружие законно и незаконно. Соответственно легальное или нелегальное. До появления разграничивающего документа это все непрофессиональные разговоры с использованием термина "легализация".

Мы говорим о предоставлении законодательного статуса обращения оружия в Украине. Но если мы хотим заглянуть в будущее, как мы будем бороться с черным рынком оружия, то должны учитывать идеологию этого процесса. Следует учитывать, что речь идет о крупном бизнесе, в котором профит измеряется сотнями, возможно даже тысячами процентов. Мы должны учитывать, что существует устойчивый спрос у населения на короткоствольное оружие — на пистолеты для самозащиты.

Если говорить о соответствующем законопроекте, который сейчас мусолят депутаты, то это неправильный документ. Мы категорически против него. Если парламентарии примут закон, в котором не будет разрешено приобретение пистолетов гражданами с целью самозащиты и права ношения, это просто приведет к взрыву на черном рынке. Поскольку тогда все точно убедятся в том, что государство так ничего не поняло, а черный рынок просто будет потирать свои потные ручонки и зарабатывать на этом заоблачные деньги.

Остановить этот процесс будет невозможно. Люди не боятся ни уголовной ответственности (за покупку оружия на черном рынке. — Авт.), ни за свою жизнь. Надо еще учитывать, что у нас есть такие моменты, как трофейное оружие. То есть огнестрельное оружие, которое люди нашли на оккупированных или деоккупированных территориях. Это очень сложный момент. Поэтому, если не будет правильного закона, черный рынок будет преуспевать и дальше.

Как сообщалось, по данным информированных источников "Телеграфа", доля черного рынка оружия в Украине за последние годы увеличилась до 70% от общего оборота огнепалов и "травматов" в стране.

Также "Телеграф" подробно писал, почему усложнилась логистика легальных поставок стрелкового оружия и аксессуаров в Украину и насколько может упасть розничная цена, если отменить налоги на импорт.