Вооружение снайперов ВСУ: цены на ружья выросли в несколько раз, их доставляют с задержками

Эксперты называют ситуацию на легальном рынке оружия катастрофическим и советуют один действенный способ его быстро решить

В Украине из-за бюрократических проволочек, логистических трудностей и высоких налогов легальное огнестрельное оружие и аксессуары становятся дороже в несколько раз и более. Поэтому в частности за снайперские винтовки и прицелы волонтеры переплачивают на 50% и выше (а на некоторые прицелы цены выросли и на 130%). К тому же при заказе продукции ее следует ожидать неделями. Об этом говорится в статье на "Телеграфе" на тему роста розничных цен на легальные огнепалы и спецоборудование.

Как отмечается в материале, одновременно с этим растет доля нелегального обращения огнестрельного оружия.

Налоговое давление как существенный фактор ценообразования нашему изданию подтвердил Георгий Учайкин, глава Украинской ассоциации владельцев оружия.

— Безусловно, есть разница в цене, скажем, в США и у нас, но люди часто ошибочно смотрят на стоимость в Америке и сравнивают ее с Украиной. В первую очередь существует достаточно сложная логистика. Нужно понимать, что оружие раньше перевозилось в Украину преимущественно морским транспортом, а сейчас такой возможности нет. Соответственно появились дополнительные логистические пункты.

Плюс существует налогообложение, плюс — опосредованные налоги, плюс многие факторы, например такие, как транспортировка оружия от границы к непосредственному месту продаж (происходящая только при монопольной охране от МВД).

Это в конце концов приводит к тому, что цена становится неадекватной. Учитывая текущую ситуацию, которая ухудшается даже не каждый день, а каждый час, если просто примем принципиальное решение убрать абсолютно все налоги с импортеров, то мы только выиграем. Нет времени для дискуссии. Никто не понимает, насколько быстро меняется ситуация. Следует срочно убирать все налоги, максимально упрощать процедуру оформления разрешений на оружие и приобретение его людьми, снижать цены в магазинах. Надо все упрощать, ведь ситуация катастрофическая, — говорит эксперт.

По его оценкам, одновременно волнами нарастает проблема теневого сектора. В частности, если в 2011 году эксперты насчитывали в Украине 3 миллиона 100 тысяч единиц оружия в "черном" обращении, а в 2017-2018 гг. цифра нелегальных стволов приблизилась к 5 млн единиц, то сегодня число "никто не может сосчитать (можем только догадываться), думаю, цифра увеличилась как минимум на 2 миллиона".

— И это мы говорим исключительно о стрелковом оружии калибром до 12,5 мм (т.е. все, что классифицируется до пулеметов). По количеству гранатометов, взрывчатки и т.д. — мы их не можем посчитать и не считаем, поэтому это, как говорится, совсем "другое кино". А вот со стрелковым оружием на черном рынке – катастрофа, — добавил Георгий Учайкин.

В то же время, по официальным оценкам МВД, на руках у украинцев может быть уже от одного до пяти миллионов единиц оружия, не считая трофейного.

*Подробнее о ценовой эквилибристике импортных огнепалов для бойцов Сил обороны, как можно исправить ситуацию и о теневом секторе обращения оружия, читайте на "Телеграфе" в статье: "Треш и катастрофа: в ВСУ появилась еще одна системная проблема, которая срывает важные спецоперации".

Как сообщалось, недавно в Днепре правоохранители задержали группу лиц, организовавших во время войны незаконную продажу оружия и боеприпасов. Суммы за "товар" колебались от 5 до 120 тысяч гривен.

Также "Телеграф" писал о громком случае с помощником Валерия Залужного, погибшего от взрыва гранаты у себя дома.

Расследование установило, что погибшему гранаты подарил якобы офицер Аппарата главнокомандующего ВСУ, которого после инцидента арестовали.