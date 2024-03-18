Почти все госшахты убыточны, в отрасли системный кризис, министр Галущенко должен ответить на вопросы, — нардеп

Количество угля на складах не является показателем эффективности деятельности Минэнерго, ведь при этом государственные шахты приходят в упадок, заявил Кучеренко

Министерство энергетики Украины и министр Герман Галущенко неэффективно управляют государственной угольной сферой. Об этом в комментарии Ukraine World News заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

"Три-четыре недели назад Счетная палата обнародовала свой отчет по проверке эффективности использования бюджетных денег на программы государственных угольных шахт, на ликвидацию, на реновацию и т. д. Оценка Счетной палаты была объективно отрицательной, то есть министерство неэффективно управляет государственными штатами… Я поднимал вопросы неоднократно на заседаниях комитета, мы в ближайшее время будем очень серьезно им задавать вопросы, как они управляют государственными шахтами, почему так случилось, что бюджетная поддержка растет, но за последние шесть-семь лет мы тратим на одну тонну угля в семь раз больше бюджетных денег, а угля больше не становится", – отметил Кучеренко.

Также он добавил, что количество угля на складах не является показателем эффективности деятельности Минэнерго.

"Системный кризис в энергетике привел к тому, что этой зимой Центрэнерго и в первую очередь Трипольская станция жгла не уголь, а дорогой газ. В результате они сожгли большие объемы газа! В результате и накопили более миллиона тонн угля на сегодня. Ну и что дальше и кому от этого легче? Мы видим кризис в угольной отрасли, мы видим системный кризис, нерасчеты, долги по заработной плате, долги из бюджета и полную убыточность подавляющего большинства практически всех государственных шахт. Вот вам лозунги о победах. Кризис системный, и выхода их него я пока не вижу, что правительство и министерство профильное знают и понимают", – добавил Кучеренко.