Умрет не своей смертью? Что может свести Путина в могилу

Отдельный риск для российской власти – потеря лидером способности управлять государством

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Инфаркт, инсульт, онкологические заболевания и внутренний конфликт во власти – такие сценарии смерти президента России Владимира Путина рассмотрели три нейросети. Все они подчеркнули: без медицинских данных конкретный прогноз невозможен.

Чем отличаются ответы ChatGPT, Gemini и Claude, рассказывает "Телеграф". Модели оценили возрастные медицинские риски и политические обстоятельства, способные привести к кризису власти.

ChatGPT: по публичным появлениям диагноз не поставить

ChatGPT сосредоточился на ограничениях подобных оценок. Возраст человека, видеозаписи и его поведение на публике не позволяют определить заболевание или предсказать причину смерти, говорится в ответе нейросети. Для этого нужны медицинские сведения.

Нейросеть упомянула многолетние слухи об онкологии, болезни Паркинсона и проблемах с сердцем у Путина. Публичных достоверных медицинских подтверждений этим версиям нет. Поэтому ChatGPT предложил отдельно рассматривать общие риски пожилого возраста и сообщения о здоровье конкретного человека.

Владимир Путин

Gemini: острые заболевания, старение и конфликт элит

Gemini разделил возможные обстоятельства на три категории. В первую вошли внезапные медицинские события: инфаркт, инсульт и другие острые сердечно-сосудистые состояния, которые относятся к общим рискам для людей старше 70 лет. Нейросеть также упомянула осложнения после хирургических вмешательств.

Вторая категория – хронические заболевания и естественные возрастные изменения. Среди таких общих сценариев старения нейросеть назвала онкологические патологии и постепенное ухудшение работы органов.

Третья категория связана с политической ситуацией. Gemini описал риск кризиса внутри российской элиты на фоне серьезных военных или экономических потрясений. В этом сценарии между представителями власти и силовых структур возникает конфликт. Модель представила его как теоретический ход событий и не утверждала, что окружение Путина строит подобные планы.

Владимир Путин

Claude: кризис власти возможен и при утрате дееспособности

Claude перечислил сердечно-сосудистые заболевания, онкологию и острые состояния, характерные для пожилого возраста. Среди примеров – инфаркт, инсульт, разрыв аневризмы и тромбоэмболия. Отдельно нейросеть рассмотрела разницу между физической смертью руководителя и утратой способности исполнять обязанности.

Если дееспособность лидера постепенно снижается, его окружение продолжает управлять государством, хотя сам он уже не может полноценно участвовать в принятии решений. Это становится самостоятельным источником кризиса для политической системы. В качестве исторических примеров Claude привел советских руководителей Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко. В последние годы их правления серьезные проблемы со здоровьем влияли на управление страной.

Еще один вариант, который назвал Claude, – насильственное отстранение от власти во время внутреннего конфликта. Нейросеть обозначила его как теоретическую возможность, а не обоснованный прогноз судьбы Путина.

Публичные появления Путина не позволяют нейросетям определить возможный диагноз

Как сообщал "Телеграф", в октябре 2026 года Newsweek опубликовал анализ демографической статистики ООН и Росстата. На его основе оценили возможную продолжительность жизни Владимира Путина в этой оценке. Расчет учитывал возраст, общие закономерности продолжительности жизни и положение Путина как главы государства. Он давал лишь приблизительный ориентир – условный промежуток 2033–2038 годов со средним значением 2035 год.