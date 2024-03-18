Майже всі державні шахти збиткові, в галузі системна криза, міністр Галущенко має відповісти на питання, – нардеп

Кількість вугілля на складах не є показником ефективності діяльності Міненерго, адже при цьому державні шахти занепадають, заявив Кучеренко

Міністерство енергетики України та міністр Герман Галущенко неефективно управляють державною вугільною сферою. Про це в коментарі Ukraine World News заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

"Три-чотири тижні тому Рахункова палата оприлюднила свій звіт по перевірці ефективності використання бюджетних грошей на програми державних вугільних шахт, на ліквідацію, на реновацію і так далі. Оцінка Рахункової палати була об’єктивно негативною, тобто міністерство неефективно управляє державними штатами… Я піднімав питання неодноразово на засіданнях комітету, ми найближчим часом будемо дуже серйозно їм ставити питання, як вони управляють державними шахтами. Чому так сталося, що бюджетна підтримка зростає, але за останні шість-сім років ми витрачаємо на одну тонну вугілля в сім разів більше бюджетних грошей, а вугілля більше не стає", – зазначив Кучеренко.

Також він додав, що кількість вугілля на складах не є показником ефективності діяльності Міненерго.

"Системна криза в енергетиці призвела до того, що цієї зими Центренерго і в першу чергу Трипільська станція палила не вугілля, а дорогий газ. В результаті вони спалили великі обсяги газу! В результаті і накопичили більше мільйона тонн вугілля на сьогодні. Ну і що далі і кому від цього легше? Ми бачимо кризу у вугільній галузі, ми бачимо системну кризу, нерозрахунки, борги по заробітній платі, борги з бюджету і повну збитковість переважної більшості практично всіх державних шахт. От вам гасла про перемоги. Криза системна і виходу з неї я поки не бачу, що уряд і міністерство профільне знає і розуміє", – додав Кучеренко.