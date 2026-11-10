Последний шанс сэкономить 242 грн на любимом кофе: акция в "АТБ" заканчивается уже сегодня

По акции продают Pupa Classic и Espresso Italiano в килограммовых упаковках

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Сегодня, 10 ноября, в "АТБ" завершается недельная акция на зерновой кофе Kavos Bankas. Интернет-магазин "АТБ" отмечает, что эти предложения действуют до 10 ноября.

Как пишет "Телеграф", они входят в число недельных скидок с 4 ноября.

Больше об этом читайте в материале: "В "АТБ" стартовали большие скидки: на каких товарах и продуктах сэкономить"

Кофе Kavos Bankas Pupa Classic в зернах, 1 кг, стоит 707,90 грн вместо 950 грн. Скидка составляет 25%, а экономия на одной упаковке – 242,10 грн.

По акции килограмм Pupa Classic стоит менее 708 грн Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Зерновой кофе Kavos Bankas Espresso Italiano, 1 кг, продается за 674,90 грн вместо 900 грн – также со скидкой 25%. Покупатели экономят 225,10 грн. В каталоге рядом с этой позицией стоит пометка "Заканчивается".

В каталоге "АТБ" у Espresso Italiano стоит пометка "Заканчивается" Источник: Телеграф

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", кофе из пакетика, который помнят до сих пор: откуда взялся MacCoffee и почему по нему ностальгируют.