Запасаемся к Рождеству и Новому году: на "Николайчиков" от Roshen рухнули цены

В акции участвуют праздничные фигурки двух размеров – 25 и 40 граммов

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В магазинах Roshen шоколадные фигурки "Святой Николай" продают со скидкой 35% – от 18,36 грн за штуку. Акция продлится до 7 декабря 2026 года, так что сладости к Рождеству и Новому году можно купить заранее.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Минус 35% на шоколадных "Николайчиков" и "Монблан" за полцены: в Roshen устроили мегаскидки"

Согласно ценникам, акция началась 10 ноября 2026 года.

Фигурка "Святой Николай" весом 25 г стоит 18,36 грн вместо 28,25 грн. На каждом таком "Николайчике" покупатель экономит 9,89 грн.

Фигурку побольше, весом 40 г, продают за 24,47 грн вместо 37,65 грн. Разница между обычной и акционной ценой составляет 13,18 грн за штуку.

Десять фигурок по 40 граммов по акции стоят на 131,80 грн дешевле

Если купить фигурки сразу на несколько подарков, десять штук по 25 г обойдутся в 183,60 грн вместо 282,50 грн. Экономия составит 98,90 грн. За десять 40-граммовых "Николайчиков" по условиям акции нужно заплатить 244,70 грн вместо 376,50 грн – на 131,80 грн меньше.

Как сообщал "Телеграф", в магазинах Roshen конфеты "Монблан" продавали со скидкой 43%: килограмм обходился на 300,36 грн дешевле – об этом сообщалось в материале об акции. Распродажа касалась других сладостей, но скидки Roshen к праздникам распространялись и на шоколадные фигурки "Святой Николай".