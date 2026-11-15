Достали свитер из шкафа, а на нем катышки? Три способа вернуть вещам опрятный вид

Почему трикотаж покрывается комочками и какие способы ухода могут его испортить

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Катышки на свитере можно убрать машинкой для их удаления, а отдельные комочки – аккуратно срезать маленькими ножницами. Выбор способа зависит от фактуры вязки: с тонкими, пушистыми и ажурными вещами нужно обращаться особенно осторожно.

"Телеграф" рассказывает, как очистить трикотаж от катышков и не повредить полотно. Сначала осмотрите вещь и прочитайте рекомендации по уходу на ярлыке.

Почему на свитере появляются катышки

Из-за трения свободные кончики волокон выходят на поверхность, спутываются и сбиваются в плотные комочки. Чаще всего катышки появляются под мышками, на боках и рукавах, а также в местах, где одежда соприкасается с сумкой. Они могут возникнуть на вещах из разных материалов и сами по себе не означают, что свитер пора выбрасывать.

Не путайте катышки с затяжками. Если из полотна вытянулась петля или длинная нить, срезать её нельзя – так можно нарушить целостность вязки. Не отрывайте комочки и пальцами: вместе с ними легко вытянуть волокна из пряжи.

Как аккуратно снять катышки

Разложите сухой свитер на ровной поверхности и расправьте складки, не растягивая полотно. При хорошем освещении осмотрите швы, края и выступающие элементы узора. Перед обработкой проверьте выбранный способ на небольшом незаметном участке.

На достаточно гладком трикотаже удобно пользоваться машинкой для удаления катышков. Ведите её плавно, без нажима, а ткань придерживайте свободной рукой. Если у прибора регулируется высота среза, начните с положения, при котором ножи находятся дальше от полотна. Обходите свободные нити, вышивку и выпуклые детали вязки.

Плавно ведите машинку по расправленному полотну без нажима, обходя выступающие детали. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Несколько отдельных катышков можно срезать маленькими острыми ножницами. Удаляйте только выступающий комочек, не захватывая нити свитера. Здесь важна точность, а не скорость. Если границу между катышком и полотном трудно разглядеть, лучше остановиться.

Срезайте катышки осторожно, чтобы не захватить ножницами нити свитера. Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для некоторых шерстяных вещей подходит специальный гребень для трикотажа. Сначала проверьте его на незаметном участке. Пушистую пряжу, например мохер или ангору, легко лишить характерного ворса. После обработки соберите срезанные волокна мягкой щёткой для одежды, не растирая поверхность.

Для некоторых шерстяных вещей подходит специальный гребень для трикотажа Источник: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чего избегать и как дальше ухаживать за вещью

Одноразовая бритва, пемза и жёсткая губка – рискованная замена специальным инструментам. Лезвие может зацепить нить и прорезать полотно, а абразивная поверхность – распушить его ещё сильнее. Липкий ролик соберёт свободный ворс и пыль, но не срежет плотно прикреплённые катышки.

При стирке следуйте указаниям на ярлыке: допустимые температуру, режим и способ сушки определяют состав и устройство вещи. Если машинная стирка разрешена, выверните свитер наизнанку и не стирайте его вместе с одеждой с открытыми молниями, крючками и грубыми деталями. Сетчатый мешок поможет уменьшить трение о другие вещи.

Не выкручивайте выстиранный трикотаж с усилием. Если на ярлыке указана горизонтальная сушка, расправьте свитер на полотенце и придайте ему форму. Храните вещи свободно сложенными, не утрамбовывая их на полке.

Как сообщал "Телеграф", мокрое бельё после остановки стирки не следует надолго оставлять в закрытой машине: в тепле и при плохой вентиляции затхлый запах может появиться уже через 4–6 часов в практических рекомендациях.