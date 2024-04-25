Какая цена Чернобыля? Украина уже потеряла 200 миллиардов, и сумма продолжает расти

Уже 38 лет Украина продолжает расплачиваться за последствия аварии на ЧАЭС

Завтра, 26 апреля, будет грустная годовщина. 38 лет катастрофе на Чернобыльской АЭС. "Телеграф" разбирался, сколько Украина уже потратила на ликвидацию последствий взрыва на ЧАЭС и сколько еще нужно будет заплатить.

Утраченный город

26 апреля 1986 года произошла страшная катастрофа, последствия которой Украина ощущает до сих пор. 38 лет назад взрыв разрушил реактор Чернобыльской АЭС. Украина понесла в результате катастрофы огромные потери. Подсчитать их можно очень приблизительно. Конечно, наибольший ущерб был нанесен экологии. Но и экономический очень велик. Итак, сколько мы потеряли?

Во-первых, собственно электростанция. Установленная мощность четырех блоков к моменту катастрофы достигла 3 800 МВт. Это немало. Установленная мощность всех АЭС Энергоатома – 13 850 МВт. И именно атомная генерация всегда обеспечивала более половины украинской выработки электроэнергии. Кабмин издал постановление о прекращении генерации еще в 2000 году. О каких деньгах здесь может идти речь? Энергоатом несколько месяцев назад оценил стоимость строительства 5-го блока Хмельницкой АЭС в 5 миллиардов долларов. В Чернобыле их было четыре.

Во-вторых, в построенном для сотрудников АЭС городе Припять на момент аварии было около 48 000 жителей. В городе было еще три предприятия, больницы, школы. По подсчетам президента Украинского ядерного общества Владимира Холоши, потери только техники и инфраструктуры составили 1,4 млрд долларов.

Гораздо больше потери косвенные. Речь идет как о непосредственном финансировании ликвидации последствий катастрофы, так и о потерях экономики.

Лишь на начальной стадии ликвидационных работ в 1986—1991 годах тогда еще СССР потратил 6 млрд долларов. В Национальном докладе Украины к 25-й годовщине катастрофы приведена еще большая сумма: 12,6 млрд долларов. Скорее всего, авторы доклада попытались проиндексировать расходы. Еще 7 млрд долларов Украина заплатила из бюджета на все мероприятия по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в течение следующих 13 лет. Такие данные привел Холоша в, возможно, лучшем исследовании последствий катастрофы в 2005 году. К 2015 году общие бюджетные расходы на ликвидацию последствий катастрофы успели достичь 20 миллиардов долларов.

Непаханые поля, недостроенные АЭС

Косвенные потери намного превышают прямые. Общий бесповоротный ущерб украинской экономике Холоша оценивал в 164 миллиарда долларов. Откуда берется такая большая сумма? Сокращение объемов производства, работ и услуг на загрязненных территориях.

Из-за невозможности использования пахотных земель, водных и лесных ресурсов, а также из-за потери генерации электроэнергии. Из-за радиоактивного загрязнения из пользования изъято 180 000 гектаров пахотных земель и 157 000 гектаров леса. Ежегодно страна теряла от этого один-два миллиарда долларов. Выходит, что за 30 лет независимости эти потери достигли не менее $30 млрд.

После аварии были остановлены все четыре энергоблока ЧАЭС. Если опираться на выручку Энергоатома, то можно получить не менее 300—500 миллионов долларов ежегодных потерь.

Труднее всего подсчитать потери экономики от дополнительных фискальных обременений для покрытия расходов на ликвидацию аварии. С 1991 года практически все предприятия всех форм собственности отчисляли обязательные взносы в Чернобыльский фонд в размере до 12% от фонда оплаты труда. Это увеличивало себестоимость и негативно влияло на конкурентоспособность украинских компаний.

Станция закрыта, но деньги нужны

Даже после закрытия станции расходы на последствия аварии не закончились. Значительная часть бюджетных расходов приходится на социальные выплаты ликвидаторам и пострадавшим от аварии. В 2011 году на социальную защиту чернобыльцев было выделено около $1 млрд.

После российской агрессии в 2014 году государство попыталось сократить расходы по "чернобыльской" статье. Для этого Кабмин провел перерегистрацию всех "чернобыльцев", а Рада отменила все надбавки к зарплате и другим выплатам за работу и проживание на загрязненных территориях.

Попытки правительства сократить расходы не оценили Конституционный суд. Он принял два решения относительно "чернобыльских". В 2018 году КС фактически вернул доплаты "чернобыльцам". А в марте 2024 года даже упразднил для них ограничение максимального размера пенсий.

Естественно, пенсионеры-"чернобыльцы" начали подавать иски в административные суды с требованием выплаты недополученных доплат за время их отмены. По данным Минсоцполитики, в 2024 году общий размер задолженности государства по делам, связанным с пенсиями пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, приблизился к 400 миллионам долларов. В то же время в госбюджете 2022 года, сформированном до широкомасштабного вторжения, на социальную защиту "чернобыльцев" было выделено не более 100 миллионов долларов. Конечно, во время войны эта сумма расти не будет.

Печальный итог

Выходит, что из украинского бюджета на ликвидацию последствий катастрофы уже ушло более 30 миллиардов долларов. Если добавить к этой сумме прямые потери и убытки экономики, то получается впечатляющая цифра. Сумма в 200 миллиардов долларов выглядит очень близкой к правде.