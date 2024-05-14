Возможный дефолт и курс доллара: экономист рассказал, чего ждать украинцам

В этом явлении большинство видит угрозу, однако все не настолько плохо

Если Украина объявит технический дефолт из-за реструктуризации внешних государственных долгов, то это не обрушит гривну. Киев сможет сэкономить средства на выплате госдолга, что в свою очередь является залогом стабильности курса доллара.

Согласно программе Международного валютного фонда (МВФ), Киев в 2024 – 2007 году сэкономит на выплатах госдолга кредиторам сумму в 11,8 млрд долларов. В этом году удастся сэкономить $4,6 млрд, о чем идет речь в эксклюзивном материале "Телеграфа" под названием "Дефолт приближается? Что нужно знать и чего ждать от курса доллара".

Ломбарды возвращаются на рынок микрокредитов

До конца года курс доллара будет достигать 42 грн за $1. Девальвационный импульс (резкое снижение стоимости гривны) ожидается к декабрю 2024 года, считает руководитель украинской инвестиционной компании HUG’S Эрик Найман.

"До конца года курс доллара может достичь 41-42 грн, однако основной девальвационный импульс проявится ближе к декабрю", — прогнозирует Найман.

Для справки: Дефолт — это отказ заемщика выполнять долговые обязательства перед кредитором. Бывает техническим, полным и суверенным. При техническом дефолте государство не выполняет дополнительных условий кредитного соглашения. Они могут относиться к поддержанию определенного уровня финансовых показателей, отказу от тех или иных видов деятельности. Если Украина реструктуризирует долги, она объявит именно технический дефолт.

Полный дефолт означает невозможность государства и нежелание выполнять обязательства перед кредиторами. В таком случае страну ждет мировая изоляция, арест активов вне страны, невозможность получить другие кредиты. При суверенном дефолте не финансируются обязательства по государственным заимствованиям.

Ранее "Телеграф" писал, сколько стоит доллар на черном рынке в Киеве. Стоимость инвалюты растет.