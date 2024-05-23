Передача БЦ "Гулливер" в управление АРМА может нанести ущерб государственному бюджету, — ВСК по защите инвесторов

Попытка передать ТРЦ "Гулливер" в управление АРМА похожа на рейдерство работающего бизнеса руками БЭБ. Эта идея выглядит рискованной и не соразмерной убыткам, которые могут быть нанесены государственному бюджету.

К таким выводам пришли народные депутаты по результатам состоявшегося 22 мая заседания Парламентской спецкомиссии по защите инвесторов.

В рамках заседания нардепы заслушали обращение компании ООО "ТРИ О", которая является владельцем ТРЦ "Гулливер", в том числе представителей компании-заявителя, "Ощадбанка", а также правоохранительных органов.

Напомним, что БЭБ подозревает представителей компании "ТРИ О" в недоплате налогов в размере 145 млн грн. В настоящее время производство еще продолжается, а решений суда, устанавливающего наличие убытков, как и проверок налоговой, не было. Вместе с тем в рамках этого производства БЭБ через суд настаивает на передаче ТРЦ, стоимость которого оценивается в 6 млрд грн, в управление АРМА. Это в 40 раз больше суммы, по которой продолжается спор.

В ходе обсуждения выяснилось, что ООО "ТРИ О" ежемесячно платит около 40 миллионов гривен по кредиту двум государственным банкам: "Ощадбанку" и "Эксимбанку". В случае передачи актива в управление АРМА эти выплаты остановятся, что нанесет значительный ущерб государственным банкам и, скорее всего, бюджету Украины.

"Почему БЭБ вдруг решили передать арестованный актив, с дохода которого ежемесячно уплачивается 40 млн грн кредита в государственные "Ощадбанк" и "Эксимбанк", — совершенно непонятно. Я помню времена, когда АРМА активно использовалась для рейдерства чужих работающих бизнесов. Мы положили 2 годы работы Парламентской спецкомиссии, чтобы прекратить эту позорную практику. И вот снова, так выглядит, правоохранители в связке с АРМА берутся за старое. Это необходимо прекратить", — отметила глава ВСК Галина Янченко.