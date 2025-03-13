Пожарных пустили не сразу. В Москве загорелась ТЭЦ (видео)

Огонь на крыше ТЭЦ-16 стремительно распространяется

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) загорелась в Москве 13 марта. Здание некоторое время никто не гасил.

Как сообщает "Baza", пылает крыша ТЭЦ №16 по улице 3-й Хорошевской. На место происшествия срочно выехали сотрудники службы чрезвычайных ситуаций. По словам очевидцев, в городе виден огромный клуб черного дыма, который поднимается в воздух и покрывает окрестности.

Как отметили в "SHOT", возгорание произошло на верхушке восьмиэтажного дома, причиной стало возгорание утеплителя. При этом некоторые Telegram-каналы сообщали о взрыве, предшествовавшем пожару.

Событие вызвало серьезные осложнения движения в районе Хорошево-Мневники: пожарные не могли подъехать к зданию.

"Просто сейчас они пытаются проехать через КПП, однако их не пропускают. Сотрудники утверждают, что это режимный объект", — говорилось в сообщении.

Под сообщением пользователь написал, что дым и горелый запах добрался до района "Сокола" в Москве.

Тем временем огонь на крыше ТЭЦ-16 стремительно распространяется. По состоянию на 11:12 площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

Огонь вспыхнул в здании, которое не функционировало из-за ремонтных работ. По данным "SHOT", на работу теплоэлектроцентрали инцидент не отразился.

Ранее "Телеграф" писал, что в России вспыхнула нефтебаза. Очевидцы сообщили о сильных взрывах, предшествовавших произошедшему.