Они должны быть готовы. Будет ли мобилизация женщин

Военную подготовку следует начинать со школы, отметили в ВСУ

Обязательная мобилизация женщин нецелесообразна, но они должны быть готовы к защите страны. Так считает новоназначенная советница по гендерным вопросам Вооруженных сил Украины Оксана Григорьева.

Свое мнение по поводу мобилизации женщин она высказала в эфире "Радио Культура". По словам Григорьевы, пока нет оснований призывать женщин, ведь в стране достаточно мужчин, которые могут присоединиться к рядам ВСУ.

"Упрекают, что права и обязанности должны быть одинаковыми, потому что это записано в Конституции. Но наши женщины не были включены в систему подготовки, не подвергались призыву. Это не было узаконено", — заявила представитель ВСУ.

Григорьева подчеркнула, что украинские женщины должны быть готовы приобщиться к защите страны, если этого потребуют обстоятельства. Однако она считает, что обязательный призыв женщин не оправдан, поскольку в Украине немало мужчин, которые пока избегают мобилизации.

Оксана Григорьева предлагает ввести в школах учебные программы по тактической медицине и управлению дронами, чтобы готовить девушек и ребят к возможным вызовам еще с юного возраста.

Напомним, что принудительная мобилизация женщин не предусмотрена законодательством. Украинки могут пойти на военную службу добровольно и только по контракту.

Однако есть несколько категорий женщин, обязанных стоять на воинском учете. Речь идет о представительницах медицинских и фармацевтических специальностей.

Также будут брать на учет призывников женщин, которые пройдут базовую военную подготовку и будут отвечать критериям пригодности по состоянию здоровья. После завершения базовой подготовки они будут автоматически переводиться на воинский учет военнообязанных. Также перед направлением на практические занятия базовой подготовки обязательным будет медицинское освидетельствование.

Ранее "Телеграф" писал, кого не призовут на службу в марте. Оформить отсрочку можно не только по состоянию здоровья, но и по особым семейным обстоятельствам.