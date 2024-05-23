Передача БЦ "Гулівер" в управління АРМА може завдати збитків державному бюджету, — ТСК по захисту інвесторів

Спроба передати ТРЦ "Гулівер" в управління АРМА схожа на рейдерство працюючого бізнесу руками БЕБ. Ця ідея виглядає ризикованою та не співрозмірною збиткам, які можуть бути завдані державному бюджету.

Таких висновків дійшли народні депутати за результатами засідання Парламентської спецкомісії по захисту інвесторів, що відбулося 22 травня.

В рамках засідання нардепи заслухали звернення компанії ТОВ "ТРИ О", яка є власником ТРЦ "Гулівер", зокрема представників компанії-заявника, "Ощадбанку", а також правоохоронних органів.

Нагадаємо, що БЕБ підозрює представників компанії "ТРИ О" у недоплаті податків у розмірі 145 млн грн. Наразі провадження ще триває, а рішень суду, що встановлювало б наявність збитків, як і перевірок податкової, не було. Водночас в рамках цього провадження БЕБ через суд наполягає на передачі ТРЦ, вартість якого оцінюється у 6 млрд грн, в управління АРМА. Це в 40 разів більше суми, щодо якої триває спір.

В ході обговорення з’ясувалося, що ТОВ "ТРИ О" щомісячно сплачує близько 40 мільйонів гривень по кредиту двом державним банкам: "Ощадбанку" і "Ексімбанку". У випадку передачі активу в управління АРМА ці виплати зупиняться, що завдасть значних збитків державним банкам та, скоріше за все, бюджету України.

"Чому БЕБ раптом вирішили передати арештований актив, з доходу якого щомісячно сплачується 40 млн грн кредиту в державні "Ощадбанк" і "Ексімбанк", — абсолютно не зрозуміло. Я памʼятаю часи, коли АРМА активно використовувалася для рейдерства чужих працюючих бізнесів. Ми поклали 2 роки роботи Парламентської спецкомісії, щоб припинити цю ганебну практику. І ось знову, так виглядає, правоохоронці у зв’язці з АРМА беруться за старе. Це необхідно припинити", — зазначила голова ТСК Галина Янченко.